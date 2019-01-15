劉寶傑不走了！東森電視：確定續約《關鍵時刻》

記者林彥君／台北報導

名嘴劉寶傑確定不走了！劉寶傑主持東森《關鍵時刻》，不久前因為被電視台「消失」，向觀眾告假好一段時間，好不容易重回螢光幕前，卻提出2019年約滿走人。之後又有消息傳出，他日前跟電視台長談之後，已經改變主意，決定要繼續留下來。東森電視今（15日）發出聲明，證實此事。

▲劉寶傑續留《關鍵時刻》。（圖／翻攝關鍵時刻臉書）

劉寶傑傳出不續約後，未來動向讓粉絲關注，先前傳出他將入主三立《54新觀點》，取代原主持人陳斐娟，而原《關鍵》也將由陳瑩接班，東森電視否認傳聞：「內容不實，情節天馬行空，無法回應。」三立電視也對此表示：「沒有。」

劉寶傑從2007年開始主持《關鍵時刻》，因談話內容被網友戲稱是「從黃帝講到光緒，從外太空講到內子宮」。他主持節目深耕多年，擁有不少死忠粉絲，他去年和《關鍵時刻》「大請假」後反應收視率，讓不少粉絲感到可惜，如今確定續約主持節目，讓粉絲振奮。

東森電視聲明：

東森電視董事會1/15通過總經理王智應，調職董事長辦公室特助；副總徐瑞勇調升營運長。另主持人劉寶傑確定續約，擔任原時段《關鍵時刻》節目主持人，提供觀眾多元豐富的談話節目。

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）