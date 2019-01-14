黃小柔3寶媽剷14公斤「有罪惡感」排工作2周前報備老公：先請假

記者林彥君／台北報導

黃小柔和老公育有3子女，大兒子「小橘子」、女兒「小桃子」和小兒子「小米」，為人母後她把家庭擺第一，外出工作會心繫要趕在時間內結束，「人在外面會有罪惡感，會覺得自己此時此刻應該要在家裡，怎麼會在這邊？想著下午4點要去接兒子。」

▲黃小柔減重瘦身有成。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

4歲的小橘子讀幼兒園4點放學，平常都是她接兒子下課，有次她太忙，直到5點半才去接，讓兒子以為被媽媽懲罰，小橘子委屈問她：「為什麼我這麼晚回家？是不是我做錯事？妳都不會讓我待這麼晚，天黑了。」黃小柔趕緊安撫兒子，她說兒子習慣下課馬上被家長接回家，有被需要的感覺，笑說：「小孩的社會不知道在比什麼？」

她有3個寶貝後就鮮少和姊妹淘聚會，「什麼是姊妹聚會？沒有聚會了！我現在要事前2個禮拜先跟老公請假，夫妻間要協調照顧3個小孩，平常小孩睡覺大部分是我哄睡，我會講故事讓他們冷靜。」

▲黃小柔和老公育有3子女。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔透露，老公教育小孩比較嚴格，所以3個子女比較黏她，「爸爸沒耐心，會說『說什麼故事！趕快睡。』有時候會跟兒子說『那你講給我聽』。」但老公很貼心，她最近在減重，老公做飯時會額外幫她做一份減重菜單，每天變換菜色。她減肥至今7個多月，剷下至少14公斤，已瘦回產前體重50公斤，她持續運動雕塑體態，讓狀態更好。