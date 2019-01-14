【影評】《速成家庭》　親情可以勉強嗎？

圖文／鏡週刊

多了點現實感的溫馨喜劇，藉領養議題帶出經營家庭的訣竅。

故事敘述享受於兩人世界的夫妻，年近中年突然速成地進入親子生活，且在社工建議下一次領養三姐弟，其中姐姐已進入青春期。電影講述從寄宿到正式聽證會期間，大人小孩的短兵相接。

一對伴侶面對從天而降小孩的無措，《速成家庭》與一般這類題材喜劇最大不同在於前1/3對領養題目的各種討論，包括釐清「領養小孩」這件事本身的各種浪漫幻想、迷思與成見，包括從社工機構角度出發的尖銳卻也務實的建議，以及「領養園遊會」和「新手家庭互助會」都有著令人深思的紮實內涵。這讓電影更為誠懇、實在，做為喜劇也不那麼容易煩膩。

但當孩子來到家裡，占電影最主要篇幅的相處磨合戲，卻就回到和其他這類電影無甚差別。小小孩的哭鬧、中小孩的古怪、大小孩的叛逆，大人忙亂又挫折，懷念起原本的日子…，《速成家庭》並未做到「領養」之於這些衝突更關鍵的差別。

電影是輕鬆好看的，也足以讓人笑中帶淚，更是身兼編導的西恩安德斯的自身經歷，要展現家庭裡的笨拙滑稽以及人際小劇場，都嫻熟俐落，可惜之處就在終究把這個富有現實感的題目又推回固定套路。

電影末段大女兒夾在原生和領養家庭間的為難，這本該是《速成家庭》最有戲之處，以及乍看突兀而純搞笑的瓊安庫薩克的客串，其實回應了人對與他人親密相連的幽微渴望此一電影情感核心，但兩者都被簡單帶過。

馬克華伯格和蘿絲拜恩就像他們在《熊麻吉》和《惡鄰纏身》的形象，溫暖可愛但不至於太呆萌，是很適合的選角，做為互相扶持又對峙的伴侶也很有火花。

83分 導演：西恩安德斯

演員：馬克華伯格、蘿絲拜恩

片長： 118分鐘

級別：保護級

上映日期： 1月11日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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