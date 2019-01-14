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嚴立婷尾牙穿這樣！　激短洋裝狂露「神級美腿」

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷2018年告別合作3年多的《一袋女王》後，除了不時出外景、進棚錄影，她近日更接下重責大任主持尾牙，一襲激短洋裝露出修長纖細的美腿，釣出不少該企業員工大讚：「本人超美超正！」

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷和唐從聖一起主持南山尾牙。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

照片中，可以看到嚴立婷紮起長髮、化上精緻妝容，襯托出如洋娃娃般的巴掌臉，身穿膚金色長袖洋裝，合身不貼身的剪裁，正好展現出纖細腰身，儘管上半身包緊緊，但目光往下其實很有看頭，雙腿白皙且穠纖合度，搭配馬靴更加拉長比例。

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷一雙美腿引起讚嘆。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

舞台上光鮮亮麗，嚴立婷私底下可說是做足了功課，可以看到她在後台反覆熟記手卡上的資料，她不忘謝謝搭檔唐從聖的指導與鼓勵，「6000人不可能的任務成功！」儘管壓力超大，她仍感謝自己當初勇敢跨出舒適圈的決定，「成功的第一步！」

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷在後台認真熟記手卡內容。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷當天的優秀表現、亮麗打扮果然成為眾人焦點，不少員工都搶著合照，「謝謝當天排隊拍照的熱情員工們。」印證她的高人氣。事實上，養成光滑嫩肌的背後，她付出了不少努力，比方說出門盡量穿長褲，只要穿短褲、短裙一定會防曬，洗完澡有空就會擦身體乳液，果然羅馬不是一天造成的。

▲▼嚴立婷尾牙穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷保養美腿有秘訣。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷臉書全文：

感謝南山
感謝 從從唐從聖 從哥的指導與鼓勵
6000人不可能的任務成功

#謝謝當天排隊拍照的熱情員工們
#成功的第一步

後台看手卡ing
#南山尾牙#壓力超大

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嚴立婷, 張恩睿, Willson, 張智峰, tammy

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