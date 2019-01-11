爆為小賈斯汀鬧翻！泰勒絲久違同框賽琳娜　13年閨蜜情逼哭粉

記者蕭采薇／綜合報導

西洋小天后賽琳娜（Selena Gomez）和泰勒絲（Taylor Swift）是多年閨蜜，卻在賽琳娜和小賈斯汀（Justin Bieber）復合後傳出姐妹情變。去年賽琳娜驚喜現身泰勒絲演唱會，打破3年的不合傳言。11日泰勒絲更久違放出同框合照，讓粉絲看了直喊感動。

▲泰勒絲、賽琳娜曾傳出因小賈斯汀鬧翻，兩人用行動證明彼此仍是好閨蜜。（圖／CFP）

26歲的賽琳娜是迪士尼童星出身，她在13歲時就認識大她三歲泰勒絲，賽琳娜曾說過：「我們都曾經與強納斯兄弟交往過，但和泰勒絲的相遇卻很令人驚艷，我們的一切都是這麼相似，加上感情經驗，我們真的一見如故，這段友誼是這兩段感情帶來最好的結果。」

▲泰勒絲、賽琳娜曾傳出因小賈斯汀鬧翻，兩人用行動證明彼此仍是好閨蜜。（圖／CFP）

不過在賽琳娜和小賈斯汀分分合合的8年，卻也傳出她和泰勒絲因此姐妹情生變。在傳出不合的3年後，她們首次在泰勒絲演唱會公開同台，雙方粉絲都激動不已。賽琳娜還在台上表示，「泰勒絲可以一直都是我最好的朋友原因就是，她從來沒有質疑過我的決定。」

▲泰勒絲久違曬出與賽琳娜的私下同框合照。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

11日泰勒絲也在IG發出久違的「姐妹同框合照」，照片中泰勒絲手拿酒杯，與身旁的25歲女星卡齊大衛（Cazzie David）頭靠頭，身材較矮小的賽琳娜則在兩人身後露出腦袋，雖然可能因為拍照時太開心，畫面有些晃動，但三人都露出開心的燦爛微笑，也讓粉絲感動的說：「希望妳們感情一直都這樣好。」