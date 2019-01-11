四金限定組合！茄子蛋合唱「金鐘、金馬、電影節3影帝」

記者關韶文／台北報導

2019大港開唱日前陸續公佈台灣電火王－美秀集團、金音獎最佳樂團－無妄合作社，以及現場演出一票難求的金曲雙冠王茄子蛋的演出確認消息，11日加碼公布彩蛋，「金鐘迷你劇集視帝、金馬最佳男配角、台北電影節影帝－吳朋奉」將與「金曲獎最佳新人、最佳台語專輯雙冠王－茄子蛋」在大港開唱同台限定演出！

▲茄子蛋加入大港開唱 。（圖／翻攝自YouTube／Taitra Taitra）

自帶浪人形象、講著一口道地台語的影帝吳朋奉，在《父後七日》裡飾演接地氣的道士、在「龍飛鳳舞」裡飾演戲班浪子。在《浪子回頭》MV跨刀演出，渾然天成地詮釋飄撇的浪子、惆悵潦倒，帶有些許看破俗世的灑脫，精湛演技搭配茄子蛋真摯歌聲，影帝與最佳新人樂團強強聯手，造就MV突破4,800萬點閱數。

▲▼茄子蛋將和吳朋奉合作。（圖／出日音樂提供）

這次大港開唱更讓《浪子回頭》MV飄撇黃金組合，聯袂登上大港舞台！近期巡迴演出每每公佈消息即刻完售的茄子蛋，現場一票難求。在公布登港的同時，茄子蛋也表示，大港開唱將會是系列巡迴裡，唯一的高雄站。公佈消息一出，歌迷陷入瘋狂，準備在現場演出時重溫MV裡的經典對白。在歌曲尾奏時高聲對吳朋奉大喊：「看三小啦！」

除了茄子蛋與吳朋奉的黃金組合外，也有香江娛樂泰斗「泰迪羅賓與柳暗花明樂隊」、日本騷搖滾天團「女王蜂」、創作才子HUSH、日本R&B創作新聲「向井太一」、「鄉民老婆」Julia 吳卓源、創作歌手鄭宜農、台灣首演的日本超人氣樂團「Mrs. GREEN APPLE」...等多組超高人氣藝人。