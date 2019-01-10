小賈斯汀「婚禮確定延期」溫暖原因曝光　網：他對海莉是真愛！

記者蕭采薇／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）跟模特兒海莉（Hailey Bieber）9月結婚，正式升格為人夫，日前更在Instagram大方甜喊「我老婆」。小倆口每天出雙入對黏TT，婚禮卻遲遲未訂下日期，也引起諸多猜測。近來好友爆料兩人「婚禮延遲」的原因，卻被讚爆：「是真愛！」

▲小賈斯汀和海莉去年9登記成為合法夫妻。（圖／CFP）

小賈斯汀和海莉去年9月在紐約市法院登記成為合法夫妻，自此戴起婚戒，海莉也把原本娘家的姓氏鮑德溫（Baldwin）改成夫家的姓氏比伯（Bieber）。粉絲和媒體都在期待兩人的婚禮，卻遲遲未聽到風聲。

▲小賈斯汀和海莉原本預定1月舉辦婚禮，如今已確定延期。（圖／CFP）



兩人身邊好友爆料，小賈斯汀和海莉本來預計在今年一月舉辦婚禮，但如今已確定無法兌現，「他們一直在尋找最佳時間，也都覺得越早越好。」但同時，他們又想確保最愛的人都能到場。「要配合所有朋友還有家人的日程安排婚期，確保所愛的人都可以出席。婚事不必操之過急，反正兩人已經是合法夫妻了，他們很希望能和親人一起慶祝。」

▲小賈斯汀大方在IG稱呼海莉「我老婆」。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

原因曝光後讓許多網友表示支持，紛紛稱讚兩人是真愛，更有網友表示：「這就是應證那句話『想和你擁有一個很長很長的未來，想和你得到所有人的祝福。』祝福他們！」而小賈斯汀近來剪了清爽短髮和刮去鬍渣，也被稱讚「顏值回春」，滿面春風。