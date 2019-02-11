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做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

記者林映妤／專訪

33歲張再興去年初在《角頭2：王者再起》飾演宗保，走心的演技一舉獲得金馬獎最佳新人入圍肯定。現實生活中，他從「真角頭」變成「假混混」，一度走歪的路因為電影開啟另一扇窗，所以每次拍戲，無論打架或床戰他都要求做到最好、力求真實，某次和影后對戲，還脫到精光，讓全場50個人齊聚「賞鳥」！

▲▼金馬獨家專題,入圍金馬新演員張再興。（圖／記者李毓康攝）

▲張再興鏡頭上耍狠，私下也超阿莎力。（圖／記者李毓康攝）

張再興不愧是混過街頭的人，性格豪爽不做作，沒在跟你扭捏的！他曾和楊貴媚合演人生劇展《牡丹》，「人家找我去演還說有床戲，聽到有床戲當然要給他接下去！客串也要去演！」

本來《牡丹》帶給張再興的遐想空間很大，頻頻幻想要和哪位年輕貌美的女星上演親密戲碼的他，一進門看到竟是楊貴媚，整個人嚇軟，「對方來頭有夠大！」

但硬著頭皮也要上啊，飾演嫖客的張再興不只要甩飾演妓女的楊貴媚耳光，還要掐她脖子，「我的設定就是變態，有暴力傾向，接著要上了嘛，我褲子脫掉剩四角褲，媚姊的裙子就蓋在我腰上，只要有上半身的動作就好了。」

本來2人都喬好姿勢，偏偏拍攝時張再興的四角褲一直露餡穿幫，「我們做做做，她裙子就一直滑下來，我的四角褲都捲成三角褲了還是露出來，拍到第3次，攝影師問我要不要直接往下脫，這樣最好。我心一橫，拉到都全裸啦，不用清場了，結果現場4、50個人來圍觀！我只好厚臉皮說，來啦要看來，我不怕人家看我，還怕你們不看！就安慰自己給自己信心嘛！」

眼見張再興豁出去，楊貴媚也跟著人來瘋，「她玩開了，還把腳掛在我肩膀上！明明就公視的戲，那個畫面也不能用，但就覺得很好笑，因為大家會在那個小小的空間裡集思廣益、想東想西、拿這些有的沒的步數丟球給我！」

▲▼金馬獨家專題,入圍金馬新演員張再興。（圖／記者李毓康攝）

▲張再興性格豪爽，床戲全裸沒在怕。（圖／記者李毓康攝）

除了床戲「敬業」，張再興更發狠笑說：「只要有打人的戲我都很過癮！」演出《波麗士大人》時，導演王小棣叫他踹人，「我會和對手演員說，少年人，歹勢啦，等一下真踹大家快點拍完就沒事了，你就卡忍耐！」

沒在開玩笑，張再興真的放感情在打，「我朋友看到我打成這樣，全部人圍過來打成一片，我就很過癮。後來打架戲我就都會先說，我是新人，等下用力過頭不要見怪嘿！」之前《角頭2》在林森北路拍攝，張再興一路打4個人殺出一條血路，「那顆鏡頭拍6次，球棒每拍一次就斷一次，拍完以後有演員來跟我抗議『真打沒關係，每次都還打不同位置！那你套招幹嘛？』」

張再興發起瘋來無人能擋，那場戲打到林森北酒店的小姐4點下班來圍觀，都站在monitor後面驚嘆：「哇，這個人打得好真喔！」事後張再興聽到大笑：「拜託這是打真的好不好！」

▲▼金馬獨家專題,入圍金馬新演員張再興。（圖／記者李毓康攝）

▲張再興打戲打到林森北小姐都直讚嘆。（圖／記者李毓康攝）

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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張再興, 角頭, 角頭2

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