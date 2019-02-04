幕後／2018年印象最深刻的訪問－「水晶男孩」姜成勳

記者吳睿慈／台北報導

2018年，數不清的南韓藝人訪台、採訪，若要列出印象深刻排行榜，姜成勳絕對在榜單前5名，與他近幾個月捲入的負面風波無關，而是對於出道20年偶像綜藝感、敬業度的佩服，入行4年，撇開藝人自己送上的簽名CD、個人作品，第一次收到偶像自己準備的「土產」，感受到大明星的親和力。

▲姜成勳相隔19年訪台，面對媒體訪問總是有辦法給出不一樣又有趣的答案。（圖／攝影中心攝）



相隔19年，「水晶男孩」姜成勳在2018年3月再度來到台灣，千張見面會門票秒殺，一票難求。早有耳聞他對於媒體的尊重，訪問當天，確實也讓在場記者留下好感。38歲姜成勳長相凍齡，不論走到哪裡，千篇一律都會被問到「凍齡的秘訣是什麼」，但他總有辦法給出不一樣、又很新鮮的答案，認真看著鏡頭說：「就是遇到好的爸爸媽媽，這是天生的。」

▲姜成勳不虧是出道20年的偶像，訪談有趣又生動。（圖／攝影中心攝）



出道20年，姜成勳很了解聽眾喜歡聽的故事，某種程度上其實是對工作的敬業。談到水晶男孩2016年透過《無限挑戰》特輯節目重組，他不厭其煩地詳細解釋合體過程，「我們前年就已經在商議『是不是要合體』，只是不知道在哪個時機合體才恰當，就在討論的這麼剛好《無限挑戰》找上我們。」語末，他突然大喊：「各位，人生就是時機。」頓時讓訪問變得更生動。

姜成勳也懂得自嘲，主動提起19年前訪台的趣事，大批歌迷騎摩托車追星，「很想再看看那樣的場景，這對我來說是很好的回憶。」聽到記者提醒，現在粉絲都包小黃追星，他反應迅速虧自己：「果然時代改變了！」充滿笑聲的訪談，總是過得特別快。

▲姜成勳2018年3月訪台，替粉絲留下美好回憶。（圖／記者吳睿慈攝）



最讓我震驚的是，訪問一結束，姜成勳沒有快速鑽進他的休息室，而是麻煩工作人員拿來他準備的「伴手禮」，他親自在機場購買的海苔。通常都是記者在訪問時送上台灣土產給藝人吃，我們倒是第一次收到藝人的「土產」，他不好意思地表示：「不知道有幾個人，可以分著吃。」我們慌到不知所措、還互相對看，才收下食物。

▲收到姜成勳準備的「土產」，媒體受寵若驚。（圖／記者吳睿慈攝）



當然，近幾個月姜成勳捲入負面風波，身為新聞工作者的我，同樣感到驚訝，但一碼歸一碼，至少當天的他讓我看到在工作上的敬業態度。