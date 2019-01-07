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宏正右腳骨折..每天洗澡復健！　傷後卸武裝淚：重學和媽媽撒嬌

記者盧薇淩／台北報導

羅宏正推出新歌《撐傘》，12日將舉辦「羅宏正撐傘專車啟動見面會」，他曾因拍戲發生意外，右腳粉碎性骨折，讓他至今每天洗澡時將右腳弓字步膝蓋頂在牆壁上拉筋，持續15分鐘，想到父母在他受傷住院期間日夜送餐、無微不至照顧，也流下男兒淚。

▲▼羅宏正腳受傷至今每天復健 。（圖／太陽娛樂）

▲羅宏正因拍戲腳受傷，至今每天復健。（圖／太陽娛樂）

羅宏正2016年拍攝《High 5制霸青春》時發生意外，右腳腳踝粉碎性骨折，當時住院一個半月，醫師宣判有可能「終身跛行」，「當時完全沒有時間悲觀，而只能衷心祈求腳可以恢復健康」，尤其感受媽媽在他面前裝堅強、私下卻偷哭的身影，自己就非常不捨、自責，沒想到是否可回到舞台，只希望可以完全恢復健康，他表示目前腳好到八成，「但是卻進入了撞牆期，卡在很難在進步的階段。」

但他不死心，每天在家「自主復健」，並示範洗澡時將右腳弓字步膝蓋頂在牆壁上拉筋，至於時間多久？他笑說：「頂到我舒服，至少15分鐘吧！」語畢卻又覺得歪樓，一陣笑聲。他又講到自己劇校畢業，所以劈腿、一字馬都不是問題，現在也可輕易做到，他發現眾人竊笑，也臉紅：「今天怎麼怪怪的？『自己來』又『劈腿』！」

▲▼羅宏正腳受傷至今每天復健 。（圖／太陽娛樂）

▲羅宏正推出新歌《撐傘》。（圖／太陽娛樂）  
 
提到父母時則瞬間柔軟，流下男兒淚，羅宏正形容住院看盡生離死別，爸媽堅持不讓他訂醫院餐，不辭辛勞每日從家裡帶來飯菜，讓他一想到父母的愛，就忍不住決堤，不過他充滿正能量，定義受傷這件事是因禍得福，補足了和父母相處的時光，「我小學五年級就離家念劇校，從小就學習獨立，不會撒嬌，這次住院，和爸媽朝夕相處，受傷讓我重新學會向媽媽撒嬌。」

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