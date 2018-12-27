曹西平曾月賺280萬元「媽過世變調」兄弟棄養父獨扛債

記者林彥君／台北報導

曹西平日前上中視《改變的起點》， 他的父母離世後，曹西平隱身泰國很長一段時間，他對父母的思念極度深切，甚至一度想從居住的30樓往下跳，被病重友人的一席話當頭棒喝，讓他決定回到演藝圈，「我就把我殘餘的價值，帶回來吧。」

▲曹西平淚憶父母思親情切。（圖／中視提供）

曹西平的父親是台中著名泌尿科名醫，家裡診所後面就是當年著名的聯美歌廳，加上曹媽媽性格豪爽外還煮得一手好菜，當年許多藝人都到過曹家吃飯甚至免費看病，家庭卻在曹媽媽過世後一夕變調，曹西平說：「媽走了以後，我才發現，怎麼每一棟房子都有抵押，這個450萬、這個550萬。」

他獨自面對龐大利息債務，不得不接清涼秀節目還債，「很多人在某一些台看到我在主持一些很清涼的東西，還會酸我」，他激動的表示自己沒有選擇，「我就是要錢！我就是要付這些東西。」但讓他更難過的是親兄弟棄養老父親的事：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受，怎麼可以對父親是做這種事。」

曹西平22歲出道，當年以《野性青春》、《熱情的姑娘》等熱歌勁曲征服許多少男少女心。在80年代是歌廳秀、工地秀風行的年代，曹西平幾乎天天都在秀場度過，收入十分驚人，他回憶說：「秀場才是我的生活來源，譬如說我如果一天是8萬到10萬，我四個禮拜全滿是不是280萬，這個時候我就買在光復南路，國父紀念館旁邊，停車位是30萬，我永遠記得。」