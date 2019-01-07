金球獎／金凱瑞勾小22歲混血辣模　霸氣證實：她是我女友

記者洪文／綜合報導

56歲金凱瑞（Jim Carrey）戀愛了，對象是小22歲的菲律賓混血辣模金潔岡薩加（Ginger Gonzaga）。兩人出席第76屆金球獎首度合體亮相，金凱瑞在紅毯前大方證實：「她是我女友！」而選擇的衣服也都是全身黑色，也算是情侶裝的概念。

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▲金凱瑞、小22歲的菲律賓混血辣模金潔岡薩加。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，金凱瑞11月才跟外媒說自己是單身，金潔岡薩加曾與他一起演出Showtime系列節目《Kidding》。他曾與Melissa Womer、Lauren Holly 結婚，2015年9月前女友凱斯里歐娜懷特（Cathriona White）吞藥自殺身亡，此後再也沒有談過戀愛，如今總算走出陰影。

▲金凱瑞、小22歲的菲律賓混血辣模金潔岡薩加。（圖／達志影像／美聯社）



第76屆金球獎於台灣時間7日早上9點舉辦頒獎典禮，電影戲劇類《黑豹》、《一個巨星的誕生》角逐最佳影片，女神卡卡首度以演員身份入圍金球獎影后。電影音樂及喜劇類，《瘋狂亞洲富豪》女主角吳恬敏成為首位入圍金球獎的華裔女星。

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