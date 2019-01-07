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金球獎／漫威電影首度拿獎！《蜘蛛人：新宇宙》最佳動畫片

記者洪文／綜合報導

索尼影業製作漫威動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: A New Universe）奪下第76屆金球獎最佳動畫片，打敗皮克斯《超人特攻隊2》、迪士尼《無敵破壞王2》、日本動畫大師細田守《未來的未來》以及「對稱狂人」魏斯安德森的動畫大片《犬之島》，更搶在迪士尼漫威影片《黑豹》頒獎之前，成為首度拿獎的漫威電影。

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▲▼《蜘蛛人：新宇宙》6位英雄首度同框。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：新宇宙》6位英雄首度同框。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：新宇宙》被外媒《IGN》評為2018年最佳電影，目前已在各大獎季拿下最佳動畫類別，雖然票房、關注度不如《黑豹》，但已在不少人心中成為2018年最佳漫威電影。該片不僅打破過往觀眾熟悉的蜘蛛人電影公式，將以青少年「邁爾斯摩拉斯」作為全新蜘蛛人主角，開啟平行宇宙概念，打造不只一位蜘蛛英雄的全新內容，更讓6位英雄首度世紀同框。

▲▼《蜘蛛人：新宇宙》奪下金球獎最佳動畫片。（圖／達志影像／美聯社）

▲《蜘蛛人：新宇宙》奪下金球獎最佳動畫片。（圖／CFP）

索尼影業在《蜘蛛人：新宇宙》挑戰開啟平行宇宙，不同蜘蛛英雄集結的概念更是受到熱烈討論，邁爾斯意外發現在所處的宇宙中，自己竟不是唯一的蜘蛛人，除了眾所皆知的「彼得帕克」現身帶來一場震撼教育外，更有個性十足的女蜘蛛人「關」、來自1933年仍是黑白色系的「暗影蜘蛛人」、來自未來的亞洲天才混血女學生「潘妮帕克與蜘蛛機甲戰士計畫」，以及最受歡迎的豬豬人「彼得豬客」，集結不同年齡、性別與特色的6位蜘蛛英雄首度齊聚一堂，勢必將帶來前所未見的全新蜘蛛人宇宙。

第76屆金球獎於台灣時間7日早上9點舉辦頒獎典禮，電影戲劇類《黑豹》、《一個巨星的誕生》角逐最佳影片，女神卡卡首度以演員身份入圍金球獎影后。電影音樂及喜劇類，《瘋狂亞洲富豪》女主角吳恬敏成為首位入圍金球獎的華裔女星。
 

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關鍵字

金球獎, 漫威, 蜘蛛人：新宇宙

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