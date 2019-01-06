小甜甜34F尬2女神！羞喊「事業線長到手機拍不滿」

記者林彥君／台北報導

小甜甜今（6日）錄《民視第一發發發》除夕特別節目，她以黑色爆乳禮服進棚秀出34F罩杯，她在《大時代》中飾演「春桃」，擔心造型和劇中「春桃」落差大，笑說：「過年讓觀眾從春桃看到壽桃的感覺！」主持人謝忻看到她驚呼：「事業線太長了吧！」就連兩個人自拍，手機螢幕還無法完整拍到小甜甜的事業線。

小甜甜和《大時代》的演員邱琦雯、江祖平合照，一開始她不好意思的站在兩位女神背後，後來才被工作人員要求往前站，骨感的江祖平穿著「深V」裸色禮服，相當優雅，邱琦雯則以身藍色亮片禮服加上薄紗袖子登場，三人站一排很有氣勢。

▲《大時代》演員邱琦雯（左起）、小甜甜和江祖平。（圖／記者林彥君攝）

此次是小甜甜第一次參加該節目錄影，謝忻在錄影前跟她說，「這裡每個人穿的都不得了」，但也叮嚀不要搶走她的風采，讓小甜甜很緊張，認真準備禮服。謝忻還跟她賣關子，要穿「很厲害的衣服」，為了穿美美前一天進食一晚，「我想說到底有多厲害？會不會跟之前她在金鐘獎上的衣服一樣？結果是阿拉丁神燈，到底哪裡值得進食？騙我。」

▲謝忻（左2）被小甜甜虧造型像阿拉丁 。（圖／記者林彥君攝）

小甜甜為塞進禮服，在一個月內拒吃澱粉，成功瘦下5公斤，罩杯尺寸未縮水，自認下肢瘦，相較上半身比較圓潤，她害羞說：「很少穿這樣，我不習慣讓長輩出來，造型師幫我們準備衣服，試了第2套，造型師就幫我決定這件衣服。」因禮服無法再縫緊，她沒有做防護措施防自己走光，「如果我掉了！現場的長輩應該沒興趣。」

▲小甜甜。（圖／民視提供）