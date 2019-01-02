獨／151林彥君想被男人「甩牆」　豬年嫁人她笑歪回應

記者林彥君／台北報導

林彥君（151）被傳出將和男友豬年結婚，對此經紀人解釋：「她要結婚一定會公布的！現在確確實實的單身中，我們都笑歪了。」該位朋友「小胖」僅是151的男車友之一，「她近期想東進武嶺，一騎可能需要6、7小時，因為她現在騎車的速度很快，女車友不敢跟她騎，加上有時會夜間訓練，所以找男車友陪同。」

▲林彥君。（圖／翻攝自Facebook／林彥君 151 ）

傳聞一出，也讓151苦惱，以後沒有男車友願意陪她騎車。151強調自己單身，她向《ETtoday星光雲》透露，「我追慘了，但追不到，覺得好悲哀喔！」也害羞表示曾幻想另一半是「偶像劇般的大男人」，交往時維持對她好，但又不能太好的曖昧關係，最好是能偶爾把她壓制的大男人，「把我甩到牆壁上，壁咚！」

▲151林彥君。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

林彥君去年初與經紀公司約滿後成立工作室，把大部分的時間用來騎車，工作佔生活比例甚至比運動少，「現在有點相反，以前工作第一，閒暇時間運動，現在經紀人知道我要去騎車，就不幫我排工作。」

她透露因重視健康作息，擇偶條件就是希望將來另一半不要有太多應酬跟夜生活，並有相同嗜好，「能有跟我一起運動、追求夢想的人，也不可以長得醜，不能胖、不能矮。」讓一旁的經紀人馬上吐槽：「屁勒！」笑虧她的歷屆男友的標準低。

▲151林彥君。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）