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婚宴亮點！余苑綺女兒「樂樂」牽他走紅毯　曝媽急剷肉

記者林彥君／台北報導

余天的小女兒余苑綺將在20日在圓山飯店補辦婚宴，席開100桌，預備桌10桌，她今（6日）在中天《小明星大跟班》錄影前說，其實是爸媽想辦婚宴，她反而不想，笑說當天自己是「出席」，女兒「樂樂」會和弟弟余祥銓、姊姊余筱萍牽手走紅毯，「一起走，節省時間！」

▲▼余苑綺婚紗照。（圖／經紀人提供）

▲余苑綺婚紗照。（圖／經紀人提供）

她把婚宴交給婚顧跟爸媽規劃，至今不太清楚節目細節，「不要太多人出太多意見，我都沒有干涉。」余祥銓會上台獻唱英文歌，她強調宴會會走「質感」路線，不會讓賓客上台一人唱一首歌。她為美美穿上婚紗，會找時間去運動，把女兒交給乾媽照顧，媽媽李亞萍會開玩笑跟樂樂說：「妳看！妳爸爸、媽媽都不愛你！」

余苑綺透露，媽媽目前煩惱減重，希望可以瘦回年輕時的狀態，她認為以李亞萍的年紀，維持這樣的體態已經很厲害，「我都會想怎麼可能回到年輕的樣子，現在已經很好了，她還是不滿意。」

李亞萍過去以《醒來吧！雷夢娜》一炮而紅，余天當時在台灣是當紅炸子雞，他把下面的藝人安排到各國作秀，余苑綺笑說：「我爸都幫我媽排到東南亞作秀，因為可以待比較久！」余苑綺曾聽媽媽跟她說，「妳爸是紅台灣，我是紅東南亞，要不是你爸把我排在東南亞，台灣紅的會是我。」

▲▼余苑綺。（圖／中天提供）

▲余苑綺。（圖／中天提供）

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