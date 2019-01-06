「90秒戲拍5小時」王偉忠摔門　郭子乾哽咽：他一直給機會

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。《悶鍋出任務》由郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意演出，王偉忠監製，打破台前、幕後的分界在台上「限時妝髮快換」，演員們不但搞笑，還有動人的自白，讓台下粉絲聽了鼻酸。

▲郭子乾和納豆。（圖／記者李毓康攝）

郭子乾擔任舞台劇製作人，郭子乾在劇中感性獨白，透露曾在演戲時被王偉忠說眼神空洞，一個畫面就重拍20次，讓王偉忠氣到說「不要錄了」，直接摔門走掉，他當時看到王偉忠的反應很害怕，現場有3個攝影師安慰他，「小郭，慢慢來我們等你。」過了8分鐘後，王偉忠折返問說：「要不要錄？」

▲郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

沒想到郭子乾又再錄16次，共錄了36次，王偉忠看播出畫面無奈說：「就這樣播出，反正演員不求上進！」郭子乾回憶過往，哽咽說：「其實我個性軟，但不至於會哭出來，被說不求上進，眼淚快奪眶而出。」現在他回頭想，王偉忠其實一直給他機會，「我一分半鐘的戲，他在攝影棚磨5小時，他大可要我不要演。」

▲《悶鍋出任務》演員九孔（後排起）、吳怡霈、郭子乾、洪都拉斯,從從,納豆（前排右起）、焦凡凡和蕭東意。（圖／記者李毓康攝）

納豆透露，在《全民大悶鍋》時期沒有自信，因為節目是現場錄影，即使過去他在大學時演過100多部舞台劇，仍擔心自己沒效果，直到在節目中模仿「阿洪之聲」裡的「土豆」，才逐漸立定自信。他認識王偉忠後，因而有機會在一部戲劇中演出，「在戲中沒有台詞，劇中被取名『納豆』，綽號沿用到現在。」

▲納豆和從從。（圖／記者李毓康攝）

納豆和阿Ken因長相關係，在劇中常被安排阿Ken欺負他，「這種整人橋段，看起來很好笑」，甚至有阿嬤太入戲。看到阿Ken還會打他，要阿Ken不要再欺負納豆，「雖然我常常不是拉主Key的那個人，但是掌聲有些是給我的。」

▲洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）