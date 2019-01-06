ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「90秒戲拍5小時」王偉忠摔門　郭子乾哽咽：他一直給機會

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。《悶鍋出任務》由郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意演出，王偉忠監製，打破台前、幕後的分界在台上「限時妝髮快換」，演員們不但搞笑，還有動人的自白，讓台下粉絲聽了鼻酸。

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,納豆。（圖／記者李毓康攝）

▲郭子乾和納豆。（圖／記者李毓康攝）

郭子乾擔任舞台劇製作人，郭子乾在劇中感性獨白，透露曾在演戲時被王偉忠說眼神空洞，一個畫面就重拍20次，讓王偉忠氣到說「不要錄了」，直接摔門走掉，他當時看到王偉忠的反應很害怕，現場有3個攝影師安慰他，「小郭，慢慢來我們等你。」過了8分鐘後，王偉忠折返問說：「要不要錄？」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

▲郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

沒想到郭子乾又再錄16次，共錄了36次，王偉忠看播出畫面無奈說：「就這樣播出，反正演員不求上進！」郭子乾回憶過往，哽咽說：「其實我個性軟，但不至於會哭出來，被說不求上進，眼淚快奪眶而出。」現在他回頭想，王偉忠其實一直給他機會，「我一分半鐘的戲，他在攝影棚磨5小時，他大可要我不要演。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈。（圖／記者李毓康攝）

▲《悶鍋出任務》演員九孔（後排起）、吳怡霈、郭子乾、洪都拉斯,從從,納豆（前排右起）、焦凡凡和蕭東意。（圖／記者李毓康攝）

納豆透露，在《全民大悶鍋》時期沒有自信，因為節目是現場錄影，即使過去他在大學時演過100多部舞台劇，仍擔心自己沒效果，直到在節目中模仿「阿洪之聲」裡的「土豆」，才逐漸立定自信。他認識王偉忠後，因而有機會在一部戲劇中演出，「在戲中沒有台詞，劇中被取名『納豆』，綽號沿用到現在。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,納豆,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

▲納豆和從從。（圖／記者李毓康攝）

納豆和阿Ken因長相關係，在劇中常被安排阿Ken欺負他，「這種整人橋段，看起來很好笑」，甚至有阿嬤太入戲。看到阿Ken還會打他，要阿Ken不要再欺負納豆，「雖然我常常不是拉主Key的那個人，但是掌聲有些是給我的。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

▲洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

小甜甜34F尬2女神！羞喊「事業線長到手機拍不滿」

胡瓜工作＋運動「跟拍拍不到」轉頭看⋯阿翔謝忻囧中槍

獨／151林彥君想被男人「甩牆」　豬年嫁人她笑歪回應

楊千霈豬年拚生2個　女兒同床揪老公「找時間做人」

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

很兇！陳美鳳頂「光明燈」霸氣出場　紅禮服胸前一條線

婚宴亮點！余苑綺女兒「樂樂」牽他走紅毯　曝媽急剷肉

阿翔和謝忻車內密會傳緋聞　浩子：「就是拍到的那樣」

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

又有宮鬥戲！《如懿傳》團隊再推新作　主角雍正帝爆找「台灣男神」

他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了

防彈少年團也中招！金唱片「放送事故」忘關麥　後台對話全流出

子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域！　腿上15CM白皙蜜大腿見光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／「你們全是人渣！」　日劇《3年A班》怪體操吸睛…老師XX學生日網炸裂
  2. 球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料
  3. 雷／首集就灑糖！禾浩辰1200萬「綁架」安心亞　網喊：在一起！
  4. 「90秒戲拍5小時」王偉忠摔門　郭子乾哽咽：他一直給機會
  5. 梁靜茹還沒唱就哭了！《寒單》主題曲催淚：珍惜愛你的人
  6. 擺盤打賞！蔡明亮新店捷運站外開唱　3小時收到79817元
  7. 放火宣布「真的剃光頭」！　4個月前立毒誓…成果公開了
  8. 小甜甜34F尬2女神！羞喊「事業線長到手機拍不滿」
  9. 他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了
  10. 士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366