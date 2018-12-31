謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

記者林彥君／台北報導



臺北最High新年城-2019跨年晚會今（31日）在台北市政府前廣場舉行，謝和弦（阿扣）演唱《像水一樣》和新歌《備胎》，他唱完《像水一樣》後，看到台下穿雨衣等待的觀眾，暖心問說：「你們今天是不是淋雨很久？」接著他拿起手中的礦泉水，往頭上狂淋，要和粉絲一起濕透，讓現場粉絲好感動。

▼▲台北市狂放電跨年晚會，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

謝和弦登場就熱情和粉絲打招呼「哈囉台北！哈囉台灣！電視機前的朋友，還有我的家人。」儘管現場雨勢非常大，他即便僅唱2首歌，仍非常照顧四周的粉絲，坐在舞台邊緣熱唱外，更走到台下一一和舞台周圍的粉絲擊掌、握手，親和力十足，他還爬上欄杆近距離唱給粉絲聽，讓網友大讚：「扣哥帥爆！」他在最後向台下粉絲說：「謝謝大家 我是謝和弦 我是台灣人 我愛⋯⋯」電視轉播及網路直播隨即被卡掉進廣告，讓觀眾傻眼。

▲台北市狂放電跨年晚會，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

今年台北跨年以「狂放電」為主題，首度融合電音與電競演出元素，開場由「體育電競雙棲主播」徐展元在晚間7點到8點以串場播報電競實況，更找來邰智源現場玩電玩，但台下觀眾似乎不捧場，現場粉絲穿著雨衣淋雨，各個一臉茫然，氣氛冷爆。

▲台北市狂放電跨年晚會，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

跨年晚會由天心、黑人和海裕芬主持，卡司有韓國女團EXID及雙倒數壓軸嘉賓張惠妹、頑童MJ116，安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）和MC耀宗，「世界百大女DJ」DJCookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，虛擬實境「柯P」和熊讚輪番演出。今年台北跨年晚會煙火施放時間長達360秒，是史上最長煙火秀，數十萬顆燈光秀與1.6萬支煙火齊發。

▲台北市狂放電跨年晚會，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）