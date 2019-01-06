胡瓜工作＋運動「跟拍拍不到」轉頭看⋯阿翔謝忻囧中槍

記者林彥君／台北報導



胡瓜、陳美鳳、侯怡君、浩角翔起、Gino和謝忻主持《民視第一發發發》除夕特別節目，胡瓜說農曆年會在家過節及運動強身，「我平常4天錄影，3天運動，所以你們要跟拍我，都拍不到！」胡瓜說完，看向一旁傳出緋聞的謝忻和阿翔，謝忻馬上推胡瓜肩膀暗示，胡瓜也趕緊換座位分開原本坐在一起的謝忻和阿翔。

▲胡瓜（左起）、謝忻、 阿翔、浩子和Gino。（圖／記者林彥君攝）

胡瓜主持的《台灣那麼旺》轉型，製作團隊也換過，他說今年紅包包出的數量差不多，「會多一個Team的錢，因為原本的Team離開，來了新的Team。」年節除夕約有30多人團圓，會安排到餐廳吃飯。胡瓜主持的另一個節目《綜藝大集合》玩遊戲需要耐力，他的新年的目標希望維持體力，該節目近期也將到馬來西亞辦粉絲見面會。

▲Gino（左起）、謝忻、胡瓜、阿翔和浩子。（圖／記者林彥君攝）

謝忻過年安排出國，阿翔則會回台南家鄉，浩子則會帶家人去日本京都玩，Gino初二就要開工拍《大時代》，過年會在攝影棚度過。浩子新年新希望，要買輛車代步，浩子說：「剛剛來前我去看了車子，因為（民視）很遠，我的經紀人要我給阿翔載，經紀人沒有上車，只有我們兩個好難過，下車就決定收工要去買車。」