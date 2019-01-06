V出生3天就2歲！韓國年紀太難算...議員提議統一這種算法

記者吳孟庭／綜合報導

喜歡韓星的粉絲可能都知道，韓國年紀有自己的算法，一個人至少可分3種年紀，不僅外國人常常搞不懂，韓國人自己也混淆，就有南韓議員提議年紀算法要統一，「應該要以國際計算方式為主」，外國粉絲一片叫好。

▲韓國年紀算法常讓人搞混。（圖／翻攝自JTBC）

所謂「韓國年紀」其實就是台灣人認知的「虛歲」，韓國人一般認為出生時就算1歲，同年出生的不管是年頭或年尾生都同樣歲數，日常生活普遍都使用虛歲算法。但他們也會使用「實歲」算法，為了符合國際上使用，依據國曆生日可標示為「滿X歲X個月」，通常用在法律標示上；另外一種依據「年歲年紀」，則是實歲中的月份無條件累進法，多使用在兵役法等部分法律。

▲GD今年才30歲，在韓國普遍被認知為32歲。（圖／翻攝自GD IG）

舉例G-Dragon是1988年8月18日生，以2019年1月計算「實歲」時，因為還沒有過生日，所以是30歲（又4個多月），但以年歲年紀2019減去1988，算是31歲，然而韓國年紀卻算32歲（一般最簡單算法是未過生日加2歲，已過生日加1歲，來換算韓國年紀）。

▲韓國年紀「V跟PSY出生3天就2歲」。（圖／翻攝自防彈少年團推特、PSY臉書）

韓國年紀的算法還苦了12月底出生的人，例如防彈少年團V是12月30日生、「江南大叔」PSY是12月31日生，他們當年出生是1歲，跨完年後又多一歲，等於出生都還沒一周就變2歲娃，經常「被叫老了」。

更讓人混淆的是，南韓學籍是1、2月份出生的學子，會和前一年出生的人一起入學，是南韓所謂的「社會性年紀」，這種用法會影響是否要對對方使用敬語，例如前陣子WINNER的宋旻浩突然被告知自己應該是1992年生，而非1993年時，導致全體團員「輩分大亂」的驚慌事件。

▲南韓還有一種「社會性年紀」，導致MINO告知真正出生年份後WINNER輩分大亂。（圖／翻攝自YGEX Staff推特）

由於韓國人自己也很常搞混，南韓議員黃柱洪（황주홍）日前就向國會提議，應該以出生日為基準計算年紀，也就是符合國際計算方式的「實歲」來標示每個人的年紀，「目前南韓、日本、中國、北韓等國家中，就只有我們國家用傳統算法。」希望能統一一種算法即可，雖然只是提案階段，但海外粉絲大多覺得「太好了」。