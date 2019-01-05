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徐若瑄「3週胖5kg」崩潰：這樣對嗎我？　公開體重計數字…網傻眼

記者李湘文／綜合報導

藝人徐若瑄先前到處忙著跑電影《人面魚》宣傳，年末終於有了3週休假時間，可以全心陪伴家人。不過，她5日發現休假的「慘痛後果」，一站上體重計，居然整整胖了5公斤，崩潰罵自己：「吃成這樣對嗎我？！」

▲▼徐若瑄《人面魚 紅衣小女孩外傳》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲徐若瑄去年忙著跑《人面魚》宣傳。（圖／記者張一中攝）

徐若瑄公開現在的體重，站上體重計，看到51.7這個數字，無奈大呼：「胖很快、瘦很慢！休假了3星期陪家人，只不過三餐正常吃飯，胖了5公斤！」換句話說，身高約160公分的她，休假前只有47公斤左右。

▲徐若瑄胖了5公斤。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲徐若瑄公開體重，胖了5公斤。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

無法接受自己的體重變化，徐若瑄立下目標：「星期一開始減肥！」她宣布要用小鳥胃減肥法，讓自己1星期內瘦下2公斤，令網友都驚訝大呼「可以了啦」、「還是很瘦啊」、「太瘦不好看」、「健康就好」。

▲徐若瑄胖了5公斤。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲徐若瑄胖了5公斤。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲徐若瑄休假開心陪家人。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

事實上，徐若瑄相當注重身材，先前剛生完兒子Dalton，也曾公開放話「18天瘦3公斤」，並跟大家分享瘦身菜單，讓眾人一起監督。不過，她減肥仍有原則，營養一定要夠，「必須瘦得氣色好，美美的」，也不喜歡精算卡路里，只憑感覺斟酌，減肥仍保持愉快心情。

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