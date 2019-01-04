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孫安佐3人團隊身分曝光！　好友曝「他過得很樸實」揭私下面貌

娛樂中心／綜合報導

孫安佐從爭議少年轉型YouTuber，一下子成為新一代網路紅人，如今也組起3人工作團隊，與2位好友一起拍攝影片。他的團隊成員近日接受採訪，說起孫安佐這個人的看法，大方稱讚「他過得很樸實」，也說對方一點都不像富二代。

▲孫安佐3人工作團隊。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐和好友組成拍片團隊。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

據《三立新聞網》報導，跟孫安佐一起拍片的2位男生，一個叫Ian、一個叫啟軒，前者跟他從高中時期就是好友。Ian透露，孫安佐過得很樸實，每天都是同樣的穿著，幾乎都穿康橋的褲子、外套或是動漫衣，也不在乎牌子，「說真的他根本不像什麼富二代，追求名牌。」

▲孫安佐3人工作團隊。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲好友們稱讚孫安佐樸實。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

說起孫安佐在美國被捕一事，啟軒替好友解釋當時說「我想看動漫」的原因：「他覺得他哭哭啼啼說什麼，也沒辦法改變現狀。」Ian也提到，孫安佐曾經說過一件有趣的事，「他說監獄裡面的人其實不是什麼壞人，只是說他們遇到問題，處理方式和我們一般人不太一樣而已。」

孫安佐自從12月回到台灣，便開始透過網路跟大家交流，12月26日才剛上傳第一支VLOG，就在短短4天內突破100萬人次觀看。他原本是獨自剪片，現在跟Ian、啟軒組成3人工作團隊，2日又PO出了第2支VLOG，跟大家分享健身、動漫心得，同樣在1天內就吸引25萬人觀看，關注度超高。

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