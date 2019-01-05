蕭敬騰久違現身《聲林》直播！　「2個字」讓網友全high了

記者李湘文／綜合報導

選秀節目《聲林之王》來到第12集，從28名選手之中誕生13強，接下來將進入民間高手踢館賽，之後也準備選出6強參賽者。隨著賽制越來越緊張，每周準時鎖定首播的觀眾也越來越多，就連首席導師蕭敬騰也久違現身，在直播間裡跟網友一起觀看啦！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林之王》蕭敬騰。（圖／ETtoday）

《聲林之王》第12集首播結束後，緊接著播出《聲林生存週記》，不少網友透過《ETtoday東森新聞雲》APP鎖定，意外發現好久不見的蕭敬騰也一起來看直播！他向大家打招呼「晚安」，短短2個字就令網友激動，引起一票人high喊「老蕭來了」、「辛苦了」。

▲蕭敬騰現身跟大家打招呼。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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