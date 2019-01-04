「無雙」前團員控性騷擾！　團長劉學軒：曾給4萬元和解

圖文／鏡週刊

女子流行團體「無雙樂團」團長劉學軒遭前團員控訴言語性騷擾，劉學軒宣稱，整件事就是他在和該名女子開玩笑，他事後也已經道歉；劉學軒也反控，事後也給了該名前團員4萬元，並講好不再追究，沒想到現在又鬧上媒體，讓他覺得根本是被勒索。



針對遭前團員指出性騷擾，無雙樂團團長兼創辦人劉學軒表示，只是把該名女子當朋友開玩笑，若對當事人有冒犯，感到很抱歉；他說自己是藝術家，對性騷擾沒有印象，明明是在跟對方玩，現在居然變成色狼，始料未及。

劉男說，事發當時已經和女子道過歉，也說好這件事不再追究，並曾付款4萬元的「離團獎勵金」給她；結果對方居然找上媒體，讓他覺得這是勒索，怎麼樣都對自己不公平。

本刊調查，曾任台北打擊樂團藝術總監、文化大學音樂系助理教授的劉學軒，在2008年12月創立無雙樂團，主打國樂混合跨界唱跳藝術，藝術總監為二胡演奏家王明華，成員主要來自台灣各大學國樂系，由笛子、二胡、柳琴、三弦、中阮、古箏、打擊樂器、舞者、及歌手等組成，曾在海內外各種大型活動獲邀演出，演藝事業相當成功。



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