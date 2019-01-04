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吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

記者李湘文／綜合報導

香港影星吳孟達出道44年，曾和周星馳一起演出許多經典喜劇，但自從2001年拍完《少林足球》之後，至今已17年沒再跟對方合作，屢傳不合。對此，他近日接受採訪，無奈承認自己也在思考友情消失的原因，「現在感覺有一點……老死不相往來那種感覺。」

▲吳孟達認與周星馳「友情消失」：老死不相往來的感覺。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲吳孟達自認現在跟周星馳有點「老死不相往來的感覺」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

吳孟達接受騰訊視頻《十三邀》採訪，談起當年跟周星馳的關係，被主持人問道：「昔日那麼親密的友情默契，後來就消失了，這種消失對您來說是很大的遺憾嗎？」吳孟達想了想，坦承：「我有時候也在想什麼原因，就好像……現在感覺有一點……老死不相往來那種感覺。」

▲吳孟達認與周星馳「友情消失」：老死不相往來的感覺。（圖／翻攝自網路）

▲吳孟達和周星馳自從2001年《少林足球》之後便不曾再合作。（圖／翻攝自網路）

吳孟達感慨，其實前幾年還有聯繫，自己生病進醫院時，曾得到周星馳的關心；原本也被邀約演出《美人魚》，只是那時自己身體不行，就拒絕了。他思考現在沒有聯絡、關心的原因，可能是彼此身邊的環境都在變換，導致雙方聯繫越來越小，漸漸地就不知道怎麼拉回距離，「是他先來找我，還是我先去找他？就有點……這種情況。」

▲吳孟達認與周星馳「友情消失」：老死不相往來的感覺。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲吳孟達表示心裡還是有遺憾。（圖／翻攝自騰訊視頻）

對於現況，吳孟達無奈表示，其實心裡還是有遺憾，希望能再跟周星馳坐下來聊聊，「不管怎麼樣，相識一場，緣分都不容易。我會有機會吧。」他認為周星馳現在身分不一樣了，也有了財富，2人想法不見得還像以往這麼同步，若有機會坐下來聊，最想說的還是「過去的種種」。

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