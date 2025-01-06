蔡阿嘎怒打臉蘿拉約戰拳上！　遭反咬火大：不還錢還抹黑造謠？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的前員工蘿拉（林沛蓁）日前被爆出用AB合約詐財8位數，她在去年跨年夜發文坦承違法，並對前老闆提出三大指控，過程中又爆出警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，消息曝光後引發外界關注。為此，蔡阿嘎今（6）日在頻道上傳新片，怒打臉蘿拉的聲明稿，「不還錢還敢抹黑造謠啊？要不要聯絡一下拳上？我打輸妳，妳不用還錢啦！自己來辦一場。」

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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影片中，蔡阿嘎怒斥蘿拉抹黑公司、誣陷逃稅，更痛批其過去多次不負責任的行為。他直言：「我們今天來講的都是事實，要告就來告，我再多加妳一條誣告罪，我們所有拍的影片，所有的聲明全部律師審核過。」蔡阿嘎更一一回應蘿拉聲明中的指控，展現強硬態度。

針對蘿拉聲稱自請調查，蔡阿嘎指出對方實際是因非法持有二級毒品被移送地檢署，並非主動前往。此外，對於蘿拉提到公司逃稅與販售非台灣製造商品等指控，蔡阿嘎反駁，指公司所有稅務均由會計師事務所處理，並表示：「妳在我們公司任職期間，從來沒有碰過相關的會計事務，連發票都整理不好，妳懂稅務嗎？」更指責對方任職期間角色混亂，與實際情況不符。

▲蔡阿嘎打臉蘿拉聲明內容。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

至於薪資問題，蔡阿嘎公布蘿拉實際薪酬，強調公司一直以來給予合理且逐年調升的薪資。他指出，剛入職的前幾年月薪5萬上下，後來每半年調薪1千，滿3年會再大幅調薪，蘿拉在2022年月薪就已達12萬元，2023年與2024年則為10萬元，年終獎金最高更曾達126萬元。最後，蔡阿嘎呼籲蘿拉停止搞烏賊戰，先負起應有的責任還錢，再誠實面對司法制裁，並交代非法毒品的來源。

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