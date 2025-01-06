ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《台灣超人》票房破千萬！導演親跑百場映後　邀5千偏鄉小學生觀賞

記者蕭采薇／台北報導

記錄台灣將近百位「超人」的正向感動紀錄片《台灣超人》，自去年12月6日上映以來，一步一腳印全台票房突破1100萬，已是2024年上映的台灣紀錄片最高紀錄。導演曲全立在榮獲好萊塢3D大獎之後，毅然選擇放下小金人，賣房進偏鄉，堅持創辦「美力台灣3D行動電影院」，更在三級警戒疫情下，拍攝出《台灣超人》。

▲《台灣超人》右曲全立導演和被攝其中一位超人孫翊倫（圖／牽猴子提供）

▲《台灣超人》導演曲全立（右）和被攝其中一位「超人」孫翊倫。（圖／牽猴子提供）

《台灣超人》紀錄8位生命鬥士的故事，濃縮近百位台灣超人的精神。導演曲全立也歷經病危到重生，儘管腦瘤陰影未消，術後還留下半聾半盲的後遺症，但他仍選擇勇敢，雖然拍攝過程遭遇無數波折，但過程就像不斷突破難關，更啟發下一代的視野，參與每個孩子的夢想，照亮他們發出不同希望的光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《台灣超人》右曲全立導演和被攝其中一位超人孫翊倫（圖／牽猴子提供）

▲《台灣超人》導演曲全立（右）和被攝其中一位「超人」孫翊倫。（圖／牽猴子提供）

《台灣超人》在導演團隊跑映後包場之外，也安排許多待用票，已有超過5000位小朋友到戲院觀看，學校待用票放映場次將近50場。已經看過的小朋友也分享：「看完覺得很幸福，想把這部電影分享給其他人。」「覺得我沒甚麼障礙，但是他們的努力卻比我多。」、「想要成為幫助別人的超人。」

▲《台灣超人》右曲全立導演和被攝其中一位超人孫翊倫（圖／牽猴子提供）

▲《台灣超人》導演曲全立和3D車跑遍全台偏鄉小學。（圖／牽猴子提供）

導演曲全立也感性分享《台灣超人》如何一步一步達成這樣的能量：「我發現大家的感動就像漣漪一樣，產生了共鳴的效果，不斷蔓延。我很開心製作《台灣超人》的初衷達到了。生命是平等的但每個人的命運不同，《台灣超人》就是讓大家看到不同命運的人，追求一樣的生命價值。」

▲《台灣超人》右曲全立導演和被攝其中一位超人孫翊倫（圖／牽猴子提供）

▲《台灣超人》全台包場已經將近300場。（圖／牽猴子提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

李政宰穩交17年「第一名媛」林世玲！寵溺幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍

李政宰穩交17年「第一名媛」林世玲！寵溺幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

台灣超人, 曲全立

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎怒打臉蘿拉約戰拳上！　遭反咬火大：不還錢還抹黑造謠？
  2. 陸24歲抗癌網紅病逝！　「國中畢業就確診」跨年夜才慶祝：又多活1年
  3. 《台灣超人》票房破千萬！導演親跑百場映後　邀5千偏鄉小學生觀賞
  4. 《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然
  5. 甜茶要當爸了！？凱莉珍娜「購物袋遮肚」　金球獎1反常舉動被爆懷孕　
  6. 愛莉莎莎入住「泰國400萬新家」被嫌！　他列9點吐槽：請清醒
  7. 胡宇威夜市擺攤「大焦慮」心中喊閉嘴！　禾浩辰上工第一天就累到想辭職
  8. 歐陽妮妮當媽首發聲！張書豪進產房泛淚　曬「全家合照」兒小名曝
  9. 費玉清奪金鐘反降價「超俗價碼曝」　陽帆爆驚人手段：買了東區一條街！
  10. 林萱瑜傳哽圖「撒嬌討親Junior」！　甜曬私下對話放閃

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366