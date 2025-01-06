《台灣超人》票房破千萬！導演親跑百場映後　邀5千偏鄉小學生觀賞

記者蕭采薇／台北報導

記錄台灣將近百位「超人」的正向感動紀錄片《台灣超人》，自去年12月6日上映以來，一步一腳印全台票房突破1100萬，已是2024年上映的台灣紀錄片最高紀錄。導演曲全立在榮獲好萊塢3D大獎之後，毅然選擇放下小金人，賣房進偏鄉，堅持創辦「美力台灣3D行動電影院」，更在三級警戒疫情下，拍攝出《台灣超人》。

▲《台灣超人》導演曲全立（右）和被攝其中一位「超人」孫翊倫。（圖／牽猴子提供）

《台灣超人》紀錄8位生命鬥士的故事，濃縮近百位台灣超人的精神。導演曲全立也歷經病危到重生，儘管腦瘤陰影未消，術後還留下半聾半盲的後遺症，但他仍選擇勇敢，雖然拍攝過程遭遇無數波折，但過程就像不斷突破難關，更啟發下一代的視野，參與每個孩子的夢想，照亮他們發出不同希望的光。

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▲《台灣超人》導演曲全立（右）和被攝其中一位「超人」孫翊倫。（圖／牽猴子提供）

《台灣超人》在導演團隊跑映後包場之外，也安排許多待用票，已有超過5000位小朋友到戲院觀看，學校待用票放映場次將近50場。已經看過的小朋友也分享：「看完覺得很幸福，想把這部電影分享給其他人。」「覺得我沒甚麼障礙，但是他們的努力卻比我多。」、「想要成為幫助別人的超人。」

▲《台灣超人》導演曲全立和3D車跑遍全台偏鄉小學。（圖／牽猴子提供）

導演曲全立也感性分享《台灣超人》如何一步一步達成這樣的能量：「我發現大家的感動就像漣漪一樣，產生了共鳴的效果，不斷蔓延。我很開心製作《台灣超人》的初衷達到了。生命是平等的但每個人的命運不同，《台灣超人》就是讓大家看到不同命運的人，追求一樣的生命價值。」

▲《台灣超人》全台包場已經將近300場。（圖／牽猴子提供）