邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍自選秀節目出道，日前唱紅偶像劇《華麗計程車行》的主題曲〈運轉人生〉，不料今（6）日卻被爆出去年12月27日凌晨開車撞死人，肇逃2天才自首，期間不只照唱跨年演唱會甚至還參與過年特別節目錄影。消息曝光後，引發外界撻伐，IG更湧入大批網友洗版狂罵，同時也有眼尖的網友發現他悄悄將自介「衝撞系歌手」改掉，掀起不小討論。

▲邱軍。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）



邱軍在爆出疑似酒駕撞死路邊排班計程車司機的消息後，大批網友到他的IG貼文底下留言狂罵。有網友直言：「究竟是酒駕還是毒駕咧，就讓我們看下去。」還有網友針對邱軍的行為表達不滿，質疑他是否藉知名度逃避法律責任，「所以現在是紅了就可以酒駕嗎？」此外，也有人批評邱軍在肇事後的行動，「撞到人怎麼還可以若無其事工作」，認為其態度缺乏應有的悔過，紛紛留言表示酒駕零容忍。

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▲▼邱軍偷改IG自介內容。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

事實上，今年25歲的邱軍過去曾擔任木工裝潢師傅，4年前為了一圓歌手夢，參加選秀節目《聲林之王3》，最終拿下第2名的好成績。他在去年2月推出首張個人專輯《情歌手》，其中，主打歌〈運轉人生〉不只登上各大數位音樂平台的台語歌冠軍，還拿下第59屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎。如今傳出撞死人肇逃的消息，就被眼尖的網友發現，先前才在IG自介上打著「衝撞系情歌手」的封號，事發後已將該欄位悄悄刪除。

▲▼網友洗版邱軍IG貼文。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

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