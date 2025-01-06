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邱軍肇逃不到12小時照常開工「錄影現況曝光」！　行為惹網怒火

記者孟育民／台北報導

歌手邱軍從選秀節目發跡，為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，歌曲逆襲排行榜，事業正在起飛之際，卻爆出12月27日凌晨撞4時許死人，他肇逃2天才到案說明，但工作沒因此暫停，除了照常唱跨年，在案發不到12小時，他也現身華視特別節目《金蛇守歲迎新春》錄影，心情似乎沒受到影響，完全看不出異狀，還在現場演唱多首歌。至於節目內容是否會受到影響，目前華視暫無回應。

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

▲邱軍肇事逃逸後照常錄影。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

邱軍在案發不到12小時，下午依舊錄製華視除夕節目《金蛇守歲迎新春》，不但在現場演唱歌曲，也和主持人互動自然，而在跨年夜當晚也照常演出，即便在李男宣布不治的隔天，一樣出現在「飽聲音樂祭」，看起來心情未受影響，笑著喊「我看起來是愛喝酒的人嗎」，這段對話讓網友看了都搖頭。

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▲▼ 爆紅歌手邱軍撞死人「4天後上工唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好。（圖／翻攝自邱軍IG）

▲邱軍如常演出，完全看不出出異狀。（圖／翻攝自邱軍IG）

據了解，邱軍到案後，警方第一時間追問肇事車輛下落，他回答，因為該車右前車頭有撞擊凹陷損毀，已送往修理廠；警方再詢問是否有酒駕、以及是否知道撞到人？邱軍則否認喝酒，並稱「我不知道有撞到人？」

不過，因由於邱軍在肇事後向前滑行約100公尺後曾短暫停下，警方立即追問原因，邱則回應「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」由於監視器明確拍下撞人過程，警方認為邱軍應自知撞到人，但他卻講是「撞到東西」，大馬路上怎麼會有障礙物讓他撞？因此後續依肇事逃逸致人受傷罪將邱移送法辦。

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邱軍, 華視, 胡瓜, 金蛇守歲迎新春

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