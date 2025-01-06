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楊貴媚錄外景突臉色慘白「2影后救火」！　她不得已休息：完全沒力氣

記者孟育民／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》，第二季由桂田由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。該節目於昨（5日）播出第七集，三位姐姐跟鮮肉宋偉恩受賢太先生所託擔任五島特派記者，訪問另外三位在五島的台灣人，一探究竟他們選擇居住在五島的契機。

▲▼《老少女奇遇記》三位姐姐訪問在五島的台灣人。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

▲▼《老少女奇遇記》三位姐姐和宋緯恩訪問在五島的台灣人。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

第一站找到25歲的英文老師子涵，在聊天過程中嚴藝文詢問子涵選擇定居在五島的原因，子涵表示「因為當時坐小飛機來五島要降落時，被黃昏灑下來籠罩整個建築物的美景所吸引而愛上這裡」，嚴藝文也能理解這種感受，子涵也分享在五島待了三年在此遇到很多幫助過她的人：「五島是我住過人與人連結『最親密』的地方。」

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▲▼《老少女奇遇記》三位姐姐訪問在五島的台灣人。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

▲三位姐姐感受到溫暖。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

四位五島特派記者跟著子涵找到了第二位在五島的台馬混血帥哥Will，身為單車導遊的Will帶領眾人騎著單車找尋他的秘密基地，鍾欣凌和嚴藝文也擔起這段的主持棒，讓突然重感冒的楊貴媚先回到民宿休息。楊貴媚回憶當時重感冒超嚴重「吃了一顆感冒藥後直接昏睡，完全沒有力氣。」

嚴藝文也嚇到：「楊貴媚當時吃東西臉色都呈現慘白狀態了」，鍾欣凌表示楊貴媚是相當敬業的，若不是真的體力不支，不會輕易告假，但也因此錯失與Will在洞穴秘境單車約會和看到美景的機會，讓楊貴媚相當扼腕。


 

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老少女, 老少女奇遇記2, 鍾欣凌, 嚴藝文, 宋緯恩, 楊貴媚

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