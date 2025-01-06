司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

記者吳睿慈／綜合報導

歌手邱軍從選秀節目發跡，為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，歌曲逆襲排行榜，事業正在起飛之際，卻爆出12月27日凌晨撞死人，他肇逃2天才到案說明，但工作沒因此暫停，後續照常唱跨年，甚至在受害者宣告不治的隔天（4日）繼續開唱，他4日出席「飽聲音樂祭」，看起來心情未受影響，熱情與觀眾互動，笑著喊「我看起來是愛喝酒的人嗎」，這段對話讓網友看了都搖頭。

▲邱軍對觀眾比愛心。（圖／翻攝自YouTube）



邱軍12月27日凌晨駕車撞上2位正在排班的計程車司機，其中一位李男搶救7天，仍在1月3日宣布不治。怎料，他被爆出撞到人當下沒有下車查看，工作甚至全都照常開唱，就連4日也前往台南參加音樂祭，他開心地站上舞台問候「大家好」，聲音相當宏亮。

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▲▼邱軍問觀眾「我看起來愛喝酒嗎？」對話曝光網怒了 。（圖／翻攝自YouTube）



當天演出過程，邱軍絲毫看不出來有異狀，他熱情打招呼「哇，這個舞台這麼大，很開心來到台南永康跟大家見面」，更與觀眾互動頻頻，有人大喊「你喝酒嗎」，他大笑回答：「我看起來是愛喝酒的人嗎，真的假的，我檢討一下。」這段影片現引起網友瘋傳，痛批「看起來毫無悔意」、「他真的不知道自己撞到人了嗎」。

邱軍撞死人肇逃一案，他先是肇逃2天，警方透過監視器畫面才循線找到人，直到29日才等到他到案說明，但他聲稱沒有撞到人，是撞到「石頭」，對此，警方初步調查，懷疑邱軍有酒駕嫌疑，依《刑法》過失傷害、公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

然而，邱軍這段期間照常上工，甚至對於「酒」的話題沒有刻意迴避，也讓網友不敢置信，認為他態度冷血，大批網友湧入他IG，留言區要求他出面回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

