邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

記者陳芊秀／綜合報導

25歲歌手邱軍在2024年12月27日凌晨涉嫌駕車肇事逃逸，2名正在路邊排班的計程車司機遭撞，其中一名李姓司機經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。而他憑歌曲〈運轉人生〉爆紅，曾在受訪時透露經歷許多生離死別，包括初戀女友、好友，以及最要好的吉他手老師。

▲邱軍憑〈運轉人生〉爆紅。（圖／索尼音樂提供）

據《TVBS新聞網》報導，邱軍曾在一年內接連失去3位摯友，其中一位因車禍昏迷後過世，另一位因意外離世，最後一位則因酒駕事故喪生。這些打擊讓他陷入低潮，甚至在低迷的時候，會一直喝酒，藉酒精麻痺自己，直到逐漸重新面對生活，才找到繼續前進的方向。

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在創作過程中，邱軍回到部落，將歌曲播放給已逝的兄弟們聽，想像著四人再次聚首的畫面。他坦言，每當聽到與兄弟相關的歌曲時，總會情緒潰堤。他的爆紅金曲〈運轉人生〉是送給兄弟，還有一首〈下個地方〉，是獻給一位吉他手哥哥，這位好友曾是職業級吉他手，幫蕭敬騰彈過吉他，因車禍回到家鄉，陷入低潮且無法恢復，最終因猛爆性肝炎半夜逝世，他還在好友病逝第一天前去探視，睡在遺體旁邊，陪已故的好友聊天，但唯獨出殯那邊不會到，因為害怕會崩潰。但他會在心中默默向對方告別，希望自己的專輯能被好友聽見，這成為他送別摯友的一種方式。

▲邱軍曾在一年內連失去3位好友。（圖／記者黃克翔攝）

不料邱軍發生撞人肇逃，他去年12月29日到案，警方初步調查，懷疑邱軍有酒駕嫌疑，將人函送基隆地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。