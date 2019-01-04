鄭可強在哈林前唱《缺口》　蕭敬騰撂重話：你讓我失望

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，「小烏龜」鄭可強再次與「宿敵」張孟權對上！鄭可強這回選唱飛行導師哈林（庾澄慶）的歌曲《缺口》，雖然他的音色一直是被導師所讚揚，但他演唱過程卻接連發生失誤，讓蕭敬騰忍不住說重話：「我覺得你讓我有點失望。」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼鄭可強演唱導師哈林的歌曲《缺口》。（圖／ETtoday）

鄭可強再次面對張孟權的挑戰不覺得意外，「贏過我一次的人，當然會想要再挑我一次啊。就覺得來吧，來個宿命的對決！」不過他在比賽前曾跟教唱導師宋念宇（小宇）坦言：「節目的播出之後對我的影響是很巨大的，可是反而是 我自己內心是覺得很心虛的，我並不覺得我也這麼好。」小宇則是擔任心靈導師給予開導。

▲蕭敬騰認為鄭可強沒表現出實力。（圖／ETtoday）

鄭可強在正式演出的首段看似表現穩定，不過隨後卻接連有破音的情形。首次聽到鄭可強演唱的哈林雖認為他「安然過關」，但蕭敬騰卻撂重話：「可強啊可強，我覺得你讓我有點失望。後面整個都失控，感覺高音是硬唱的，是要彌補前面的失誤，我根本覺得沒有必要，這會破壞整個歌的氣憤，這不是你百分之七十的水準，你可以更好的，你在我心目中的評價是很高的。」

▲張孟權的自創曲受到好評，但感冒影響演出。（圖／ETtoday）

而演唱自創曲《詩人情懷》的張孟權雖抱持信心，但卻被感冒所影響。林宥嘉表示：「你們今天兩個的聲音都跟平常不太一樣。」哈林則認為：「孟權的聲音我覺得是比較粗獷的，可是這首歌是輕快的，在曲勢上不是那麼和諧，雖然這是你自己的創作曲，可是不一定適合你自己。」

最後蕭敬騰選擇張孟權，哈林將票給了鄭可強，不過林宥嘉給不出答案：「我選不出來，待定吧！」哈林事後表示，他認為鄭可強是個會唱歌的人，今天確實有沒掌控的地方，而兩位首席導師沒將票給他，勢必認為他應沒到該有的水準。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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