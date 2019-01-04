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AKB48 Team TP被下達禁愛令！　「12位超正女成員」全單身

記者關韶文／台北報導

偶像女團AKB48 Team TP去年聖誕節發行首張單曲《勇往直前》，實體單曲銷售即將突破一萬張，這絕對是唱片市場的大黑馬，青春無敵的AKB48 Team TP來勢洶洶，將從2019年初開始蔓延這股不可小覷的勢力。

AKB48 Team TP由所有35名成員，並在經由公司內部評選後，選拔出12位成員為陳詩雅、劉語晴、阿部瑪利亞、邱品涵、冼迪琦、張羽翎、潘姿怡、劉潔明、曾詩羽、林于馨、李孟純、劉曉晴，透過秘密集訓嚴格要求我們舞蹈、歌唱訓練每日的作息按表操課搭配規律的健身，希望打造最好的狀態和歌迷見面，舞蹈老師說：「大部分的成員因為舞蹈培訓前針對做肌耐力和拉筋的部份作加強，因為大家筋骨都非常的硬，有人體質關係常常容易扭傷，不時在舞蹈教室聽間哀嚎聲，甚至痛到哭，不會因為女生而心軟，也因為這樣她們會互相鼓勵、一起加油打氣讓感情更加凝聚。」

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP被下達禁愛令。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

回想女團曾經遭遇過停擺、暫停演藝事業的狀態，隊長詩雅感性表示：「覺得過程中最難忘的事就是學會「等待」，自從加入AKB48 Team TP 起經歷了3 年的光陰，中間當然有想放棄的念頭，但想到鐵粉永遠的支持，是我們最大的動力。」日籍成員阿部說：「最難的是學中文,一開始學中文時很難理解一些日文中沒有的東西，所 以過得非常痛苦，後來漸漸認識更多單字，生活中如果有聽到在學校學習的辭彙就會很開心，覺得有成就感。」

對於人氣暴漲 的AKB48 Team TP 經紀公司下達禁愛令，希望團員可以好好衝刺事業謝絕一切桃花，把最美好的留給歌迷。 AKB48 Team TP成員表示現在事業加上訓練非常的忙，根本沒有時間談戀愛，自己也會跟異性主動保持距離。團員阿部說：「如果碰到要唱戀愛的歌曲，就會花時間觀察街上的情侶或是針對戲劇的感情互動戲加以觀摩，讓自己進入狀況。」

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