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白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

記者田暐瑋／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，擔任高雄代言人，卻被批毀掉質感，引起各界正反兩派聲浪，國民黨發言人洪孟楷則護航表示：「白冰冰可能是三十年前的周子瑜！」有PTT網友挖出白冰冰40年前的舊照，其中一張她下半身只穿著白色小褲，擺出各種踢腿打拳動作，雙腿又細又勻稱，辣度在當年可說是女神等級。

PTT八卦版鄉民找出3、40年前白冰冰的照片，其中一張黑白藝術照她留著一頭烏黑長髮，臉上妝容精緻，跪坐在地上眺望遠方，有人拿出周子瑜的照片和白冰冰年輕時的照片一對比，意外發現兩人神韻有些相似。

▲白冰冰。（圖／翻攝自網路）

▲白冰冰。（圖／翻攝自PTT）

▲白冰冰。（圖／翻攝自網路）

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

另外還有人翻出白冰冰1978年從日本出道，替電影《空手道大戰爭》拍的宣傳照，她上半身穿著白色短上衣露出肚子，下半身則是只穿著白色小褲，擺出各種打拳踢腿的武打姿勢，看起來有模有樣，雙腿更是又細又勻稱，被封為「超星的拳婦歌姬」，引起鄉民熱烈討論。

▲白冰冰。（圖／翻攝自網路）

▲白冰冰。（圖／翻攝自PTT）

對此，白冰冰也在臉書回應，「40年前拍攝的工作照現在才又再網路上流傳引起討論，到現在我都一甲子了，還有這麼養眼的照片，如果有傷到大家的眼睛還請大家見諒，真不好意思。」

▲白冰冰。（圖／翻攝自網路）

▲白冰冰年輕時。（圖／翻攝自網路）

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