和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

記者潘慧中／綜合報導

俄羅斯美女安妮（Annie）在台發展多年，近日受邀上《小明星大跟班》分享「追男仔必勝守則」，她透露有次和某任男友外出用餐時，服務生把帳單遞給男友，對方卻直接拒絕幫忙買單，頓時覺得很尷尬，「我覺得好丟臉，你們覺得呢？」

▲安妮。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）



女來賓們討論到「買單」問題時，熊熊（卓毓彤）透露可能是從事演藝事業的關係，收入通常比一般上班族高，交往初期出手都會比較大方，無形中卻養成對方的壞習慣，包括房租、幫忙買衣服買內褲在，全由她一手包辦。

▲▼熊熊曾經寵壞男友。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



何嘉文邊聽邊安慰熊熊：「沒關係，都會經過這一段的，每個人都會有。」安妮聽了也狂點頭：「我也有啊！」讓吳宗憲和Sandy不敢置信地說：「正妹妳憑什麼妳也要付錢養人家？！」

▲安妮男友直接拒絕幫她買單。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



安妮解釋自己的個性和熊熊一樣，她透露有次和一群閨蜜外出吃飯，男友來接她的時候，服務生把帳單遞給男友，對方當場直接拒絕：「跟我有什麼關係？她們自己吃的、自己喝的就自己要付。」讓她覺得好丟臉，熊熊也認為蠻丟臉的。

▲▼安妮當下覺得好丟臉，吳宗憲則表示男生應該要留點面子給女生。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



吳宗憲聽了則表示：「這個面子一定要做給妳的嘛！」熊熊在旁邊補充說：「私下再給他都好。」憲哥連忙搞笑自我推薦：「Try me!Try me!帶我出去啦！我帶得出場的啦！」Sandy則是看不下去吐槽：「他叫妳踹他啦！」

▲安妮片段約從34：15分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）