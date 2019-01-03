ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孔曉振《嫉妒的化身》死對頭變閨蜜　「即興對話」直接拍成電影

記者蕭采薇／綜合報導

在南韓掀起討論的驚悚話題電影《鎖命危機》，不僅女主角孔曉振奠定「驚悚片女王」的里程碑之作，個性派演員金叡園、金盛吳片中也有精彩演出。這也是金叡園與孔曉振繼電視劇《嫉妒的化身》後的再度合作，雖然金叡園在《嫉》劇中看同事孔曉振不順眼，但來到本片卻「化敵為友」成為她的同事兼至親好友，甚至與她共同追捕變態陌生人。

▲▼金叡園、孔曉振再度合作共抗《鎖命危機》，金盛吳抱怨角色無名。（圖／采昌提供）

▲金叡園、孔曉振再度合作共抗《鎖命危機》。（圖／采昌提供）

金叡園這回她接演電影《鎖命危機》，飾演孔曉振的同事，同時也是可靠的好友「孝珠」。「化敵為友」成為力挺她的至親好友，不但幫孔曉振貢獻職場防小人秘訣、幫她介紹對象，更還與她一同抽絲剝繭，找出入侵住處的變態陌生人，以高度正能量為電影增添看點。孔曉振並對金叡園的演出給予高度肯定：「在無法喘息的劇情中，金叡園完美詮釋帶給大家喘息空間的角色。」

▲▼金叡園、孔曉振再度合作共抗《鎖命危機》，金盛吳抱怨角色無名。（圖／采昌提供）

▲《鎖命危機》金叡園。（圖／采昌提供）

特別的是，金叡園和孔曉振在進行日常對話的平凡場景中，也像現實中的至親在對話一樣，用自然的即興表演，完成許多充滿歡笑的場面。孔曉振表示：「從《嫉妒的化身》開始，金叡園就是讓我覺得很神奇，也跟我很合拍的演員。」金叡園也表示：「雖然我很喜歡這個劇本，但因為能和孔曉振前輩一同演出，讓我更加覺得遇到好作品。」

▲▼金叡園、孔曉振再度合作共抗《鎖命危機》，金盛吳抱怨角色無名。（圖／采昌提供）

▲金盛吳抱怨角色無名。（圖／采昌提供）

另一方面，曾在電視劇《三流之路》飾演朴敘俊教練，因此廣為人知的男星金盛吳，他曾透過《大叔》、《時尚天王》、《不汗黨：地下秩序》等片讓觀眾留下強烈印象。這回他在新片《鎖命危機》飾演負責追查女主角套房入侵案件的「李刑警」，增添全片緊張感。金盛吳完美詮釋調查過程中，心境逐漸變化的人物形象，讓作品充滿可看性。就連孔曉振都大讚：「身為資深演員，他實在把經歷情感變化的人物形象詮釋得非常好。」《鎖命危機》將在1月18日在台上映。

林俊傑6秒唸55字繞口令挑戰　林書豪唸一半受不了：頭痛！

推薦閱讀

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

Angelababy剪狗啃瀏海　穿粉色透視上衣「裡面黑色的！」

鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

2女星台上合照被許凱擋到…下秒「一個舉動」　網怒譙：沒禮貌

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

Angelababy剪狗啃瀏海　穿粉色透視上衣「裡面黑色的！」

鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

2女星台上合照被許凱擋到…下秒「一個舉動」　網怒譙：沒禮貌

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鎖命危機, 孔曉振

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓劇直接拿炸雞當主題！　《101》金素慧搭擋190男模：脖子好酸
  2. 李民基、庭沼珉第一次見面就接吻！　《今生第一次》公車站在高雄
  3. 孔曉振《嫉妒的化身》死對頭變閨蜜　「即興對話」直接拍成電影
  4. 100小時刺滿全身！　小賈斯汀再升級「愛妻紋身」刺到臉上
  5. 飛飛翔翔快4歲了！黑人親筆畫「超Q生日禮物」　小亨堡目睹服了：好厲害
  6. 周星馳《新喜劇之王》監製變導演！　首波預告曝光…王寶強「白雪公主裝」笑炸
  7. 爆婚變1年…賈乃亮獨自帶女兒現身！　6歲甜馨萌樣被曝光
  8. 柯奐如再曝拍片性騷擾！　「男星赤裸被圍觀」導演偷摸小腿
  9. 電視台當面嫌「觀眾看不懂你的演技」　惠英紅爆氣給難看
  10. 英國史上最大宗竊盜案！犯人竟是「超過500歲老頭」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366