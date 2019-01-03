孔曉振《嫉妒的化身》死對頭變閨蜜　「即興對話」直接拍成電影

記者蕭采薇／綜合報導

在南韓掀起討論的驚悚話題電影《鎖命危機》，不僅女主角孔曉振奠定「驚悚片女王」的里程碑之作，個性派演員金叡園、金盛吳片中也有精彩演出。這也是金叡園與孔曉振繼電視劇《嫉妒的化身》後的再度合作，雖然金叡園在《嫉》劇中看同事孔曉振不順眼，但來到本片卻「化敵為友」成為她的同事兼至親好友，甚至與她共同追捕變態陌生人。

▲金叡園、孔曉振再度合作共抗《鎖命危機》。（圖／采昌提供）

金叡園這回她接演電影《鎖命危機》，飾演孔曉振的同事，同時也是可靠的好友「孝珠」。「化敵為友」成為力挺她的至親好友，不但幫孔曉振貢獻職場防小人秘訣、幫她介紹對象，更還與她一同抽絲剝繭，找出入侵住處的變態陌生人，以高度正能量為電影增添看點。孔曉振並對金叡園的演出給予高度肯定：「在無法喘息的劇情中，金叡園完美詮釋帶給大家喘息空間的角色。」

▲《鎖命危機》金叡園。（圖／采昌提供）

特別的是，金叡園和孔曉振在進行日常對話的平凡場景中，也像現實中的至親在對話一樣，用自然的即興表演，完成許多充滿歡笑的場面。孔曉振表示：「從《嫉妒的化身》開始，金叡園就是讓我覺得很神奇，也跟我很合拍的演員。」金叡園也表示：「雖然我很喜歡這個劇本，但因為能和孔曉振前輩一同演出，讓我更加覺得遇到好作品。」

▲金盛吳抱怨角色無名。（圖／采昌提供）

另一方面，曾在電視劇《三流之路》飾演朴敘俊教練，因此廣為人知的男星金盛吳，他曾透過《大叔》、《時尚天王》、《不汗黨：地下秩序》等片讓觀眾留下強烈印象。這回他在新片《鎖命危機》飾演負責追查女主角套房入侵案件的「李刑警」，增添全片緊張感。金盛吳完美詮釋調查過程中，心境逐漸變化的人物形象，讓作品充滿可看性。就連孔曉振都大讚：「身為資深演員，他實在把經歷情感變化的人物形象詮釋得非常好。」《鎖命危機》將在1月18日在台上映。