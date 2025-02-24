ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／2月24日星座運勢　雙子也懂浪漫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：掌握市場趨勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：兩人一見如故

財運：建立財務預算

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：射手

雙子座

工作：保障業務運作

感情：一心一意浪漫

財運：建立良好供應

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：牡羊

天秤座

工作：推動組織更新

感情：情緒愉快穩定

財運：分析市場行情

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：魔羯

【土象星座】

摩羯座

工作：培養應對能力

感情：感情多彩多姿

財運：精簡營銷策略

幸運色：金色

貴人：射手

小人：天秤

金牛座

工作：引領產品改進

感情：細節關心體貼

財運：進行市場分析

幸運色：玫瑰色

貴人：處女

小人：獅子

處女座

工作：提高工作效率

感情：新戀情新機會

財運：善用資本工具

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：雙子

【水象星座】

雙魚座

工作：把握最好商機

感情：好姻緣來靠近

財運：掌握市場趨勢

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：巨蟹

天蠍座

工作：成功領導變革

感情：夫妻恩愛幸福

財運：適應全球經濟

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：處女

巨蟹座

工作：建立導師關係

感情：與異性互動多

財運：增加電子商務

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【火象星座】

獅子座

工作：提供指導支持

感情：學會忍讓包容

財運：創造價值提案

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：雙魚

射手座

工作：冷靜應對壓力

感情：兩人快樂交往

財運：發展競爭產品

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

牡羊座

工作：拓展市場開發

感情：分享生活喜悅

財運：深入了解客戶

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

推薦閱讀

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

為了蘇打綠「S.H.E在小巨蛋合體了」！　一唱〈十七〉全哭成一團

為了蘇打綠「S.H.E在小巨蛋合體了」！　一唱〈十七〉全哭成一團

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／「SUPER EIGHT」大倉忠義閃婚！老婆已懷孕…擁富二代家世
  2. 鹿晗深夜醉酒「失控行為」被直擊！被爆分手關曉彤…鄧超攬肩安慰
  3. 直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光
  4. 名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定
  5. 小孟老師／2月24日星座運勢　雙子也懂浪漫
  6. 王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走
  7. 唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺
  8. 徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你
  9. 柏林影展／挪威電影首奪金熊獎　《關於夢（性與愛）》17歲少女迷戀女老師
  10. 玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366