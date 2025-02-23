小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

記者劉宛欣／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，遭指控爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，事後更公開兩人對質音檔，不排除提告，引爆了輿論。對此，經常評論網路時事的律師李怡貞，也在臉書寫下看法，直言「這種爛咖真的就是不要理她，讓她邊緣化，自己玩自己」。

▲小優捲入大嘴巴爭議，李怡貞發文評論。（圖／翻攝自小優、李怡貞臉書）

李怡貞坦言之前也被造謠過，後來因為收到了誠摯道歉，因此她並沒有提告求償。但話鋒一轉她表示「有一種爛咖，在社會上就是混不下去，沒有任何實力，就只能靠嘴胡謅亂叫，帶動流量來哄抬自己，總是有搞不清楚狀況的會被騙，能騙一單業配、團購就是一單」，她對這種人則認為「這種爛咖，真的就是不要理她，讓她邊緣化自己玩自己，封鎖加上拒看就對了」，看熱鬧也會給流量。

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▲李怡貞貼文。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞語重心長指出「言語能殺死人，而有些人為了利益根本沒在管他人死活」，她認為不用在意這類人自嗨到什麼程度，只要做好自己，拒絕讓任何負面能量接近自己就好。對於小優她則給出建議「真的看要不要改名成巨爛，在演藝圈重新出發吧，這種人不會退出演藝圈的，大概沒多久就又在小紅書看到動態投奔過去撈了」。