記者蔡宜芳／綜合報導

前空姐發發和藝人敖犬（莊濠全）在2024年10月底登記結婚，不時會分享夫妻日常。她23日在社群上傳一支短片，內容提到她其實在認識敖犬時，正飽受憂鬱症的困擾，還一度瘦到剩36.6公斤。

▲敖犬和發發在去年10月升格當夫妻。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

發發提到，最近在整理東西時，翻出了一大疊過去用過的藥袋，回想起那段失眠和憂鬱的日子，很慶幸有敖犬陪伴在身邊。她透露，自己剛認識敖犬時，正好是人生低潮期，「因為失眠和憂鬱暴瘦，我變得敏感、易怒，免疫系統也出了問題，好幾次半夜醒來痛哭。」發發也曬出當時的照片，裸背照明顯可以看見凸出的骨頭。

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▲▼發發坦言過去曾受憂鬱症困擾。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

後來，發發和敖犬討論過後決定離職，「他不會說什麼很厲害的大道理，但他會很實際的用行動支持我。」發發回憶道，敖犬經常會查找各種治療失眠的方法，並陪著她一起嘗試，還分享自己的入睡方式。她特別提到，敖犬還會在睡前用透氣膠帶幫她固定耳塞，然後自己走去客廳睡，「那段時間真的是辛苦他了。」

▲敖犬因家中狗狗會咳嗽，怕吵到發發，在客廳睡了好幾個月。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

如今，發發的健康狀況已經恢復，回過頭來看，她對於這一切仍然心存感激，「尤其謝謝全世界最好的隊友，有你在身邊的我很幸運。」而敖犬也在留言中放閃說：「老婆，希望妳不會再暴瘦失眠，永遠都健康開心！但重點是妳怎麼越來越會剪影片了？」