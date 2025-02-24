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鹿晗深夜醉酒「失控行為」被直擊！被爆分手關曉彤…鄧超攬肩安慰

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗近日被瘋傳和關曉彤7年感情生變，兩人2017年公開認愛時，一度造成微博當機，如今卻被謠傳因嚴重爭吵分手。外界持續揣測不斷，他昨日（23）被拍到深夜喝醉，好友鄧超陪伴。

▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲鹿晗與關曉彤疑似分手。（圖／翻攝自微博／鹿晗、關曉彤）

據狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，鹿晗23日深夜被直擊前去火鍋店，與鄧超等友人聚餐。而他疑似情緒不太好，狗仔更稱「像是哭了一樣」，中間一度伸手指著同桌友人，看似情緒不佳，鄧超即時按住更攬肩安慰。聚餐結束後，他走出餐廳，低著頭搖搖晃晃走上車，像是喝多了，深夜聚餐喝醉的舉動，再度被揣測是否與關曉彤分手有關。

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▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲鹿晗火鍋店聚餐，途中疑似哭了。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲鹿晗情緒不佳，手指著同桌好友，鄧超即時按住攬肩安慰。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

鹿晗和關曉彤多年來數度傳分手，最近更謠傳兩人鬧翻，發生嚴重爭執，甚至「很久沒有聯繫」。從媒體人轉戰直播帶貨的網紅王大發，曾在直播中透露，若半年前被問到兩人的感情狀況，還能篤定表示「鎖死」，但現在只能感嘆「人的關係也是會變的吧」。

▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲鹿晗離開餐廳走路搖搖晃晃。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲▼鹿晗與鄧超聚餐洩情緒不佳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲鄧超走出餐廳。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

更有網友指出，關曉彤疑似早在去年12月發微信朋友圈宣布分手，此消息迅速登上熱搜第一，並引來大批網友留言。儘管雙方尚未在公開平台正式回應，但網友已整理出10項「分手證據」，包括兩人近10個月未曾同框、關曉彤生日未見鹿晗陪伴，以及雙方在歐洲旅程中未有交集等。

鹿晗曾為關曉彤的新劇《小巷人家》宣傳，但隨後立刻刪除相關貼文。關曉彤的動態不僅刪除與鹿晗相關的評論，還在新年抽獎活動中取消了CP粉的資格，種種跡象讓揣測短時間難以消除。

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