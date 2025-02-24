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名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

記者陳芊秀／綜合報導

活躍電視圈的外科名醫江坤俊去年（2024）7月捲入外遇、性騷多起負面新聞，隨後與妻子劉藺秦共同發表聲明，全面否認相關指控，並宣布退出節目主持工作。他1月時宣布離開現在任職的醫院，昨日（23）再度發文告別：「真的很對不起……。」

▲▼電商培訓直播教母 KK、徐小可、Makiyo、江坤俊醫生、王宥忻/破風者 媒體採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲江坤俊發文。（圖／記者周宸亘攝）

江坤俊表示，自己已不太記得確切到職年份，但仍記得「來了不到3個月就遇到Covid-19疫情」，過去數年在任職醫院經歷了人生的酸甜苦辣，心中充滿複雜情緒。他特別感謝在醫院支持他的團隊，包含「開刀房、門診、病房、專科護理師、急診」等護理人員，並強調「我不會忘記大家」，若未來需要幫忙，「絕對不要客氣」。

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接下來3月起，江坤俊將加入桃園的醫院，是桃園市最大的私人醫療機構。他也向病患表達歉意，坦言「這次轉換跑道，我知道造成很多的病人困擾，真的很對不起」，但仍強調自己會持續提供醫療服務，並表示：「但如果你真的要找我，我的答案和以前一樣，來敲我的門，我都在。」

江坤俊曾被爆出軌營養師，對此他與妻子發表聯合聲明「家庭狀況一切良好」；有關性騷擾電視台主持人鄭凱云的事件，他也曾發聲明回應，「性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事，性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會」。

【江坤俊全文】

明天就是我在敏盛醫院最後一天上班了
已經不太記得是幾年前到敏盛了
只記得來了不到3個月就遇到Covid-19疫情…..
這幾年在敏盛
遇到了很多事 很多人
酸甜苦辣都嚐遍了
很難用言語來形容心中的感受
很感謝這幾年在醫院幫助我的人
特別是護理人員
開刀房，門診，病房，專科護理師，急診…
真的很謝謝妳們
我不會忘記大家
如果將來有需要我幫忙的
絕對不要客氣
3月起我將到新的醫院服務
是桃園天成醫療體系新開的天祥醫院
天成醫療體系有三家醫院， 中壢天晟醫院，楊梅天成醫院以及天祥醫院。
天成醫療體系是目前桃園市最大的私人醫療體系， 有堅強的醫療團隊。
這次轉換跑道
我知道造成很多的病人困擾
真的很對不起
但如果你真的要找我
我的答案和以前一樣
來敲我的門
我都在
 

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