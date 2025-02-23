NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ最近談及孫生性騷事件，提到自己曾與「某大咖網紅」拍片，見面之前對方問她需要買什麼，她提出需要一瓶水。怎料見面後打開袋子竟發現除了水還有保險套，讓她感到既不舒服又不好笑，另外還曾還被強行聞下體，根據諸多線索，有網友翻到舊影片，指出她說的大咖網紅疑似就是反骨男孩酷炫以及薔薔。

▲NanaQ指控的其中一人疑似是酷炫。（圖／翻攝自酷炫、NanaQ IG）

在3年前兩人合作的影片中，NanaQ看到保險套時馬上問：「這是什麼？」酷炫隨即以輕鬆的語氣回答說：「沒有，這個是我自律要用的。」此外，酷炫還購買了其他物品，包括衛生棉、衛生紙和沐浴乳等，並在鏡頭前將這些物品一一拿出來，令NanaQ哭笑不得，影片字幕也打上大大的「聽你在掰」。

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▲兩人過去合作影片被挖出。（圖／翻攝反骨男孩YT）

不僅如此，NanaQ還曾提到過與另一位網紅合作拍片時的一段令人不悅的經歷。她透露對方強行聞她下體，還逼她聞性愛玩具。讓她崩潰到在片場痛哭。許多人猜測她指的疑似就是薔薔。薔薔對此也不甘示弱，表示自己現在還在國外，3月回台灣將會「扯開你噁心的真面目！」雖沒有指名道姓，但不少人認為她就是在隔空回應NanaQ。

▲強聞下體的網紅疑似是薔薔。（圖／翻攝自薔薔IG）