玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

記者蔡宜芳／綜合報導

小優（游振宜）因被爆亂傳胡瓜與女星宋羽葤的緋聞，挨轟「大嘴巴」，宋羽葤也為此開戰，公開兩人的電話錄音檔。而和小優撕破臉的玥熹（原藝名夏乙薇），23日在聽完錄音檔後，一連回覆多則網友留言，直指自己一直都被小優情緒勒索。

▲小優和宋羽葤的通話錄音檔引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

宋羽葤23日又公開了3則和小優之間的電話錄音，其中，小優提到「綜藝圈都是這樣聊天嚼舌根」，讓玥熹忍無可忍留言說：「綜藝圈真的才沒有所有人都是這個樣子勒！」

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▲玥熹以前曾與小優是好友。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

玥熹稍早也在Threads發文，寫道：「海水退了，自然就會知道是誰沒穿褲子了。」並於回覆網友的留言中，透露自己和小優當朋友時，一直都是這樣被對方情緒勒索，「我還要被影射潑髒水？這些年我被她傷害、被她情勒，我都沒哭了，她為什麼可以哭？」

至於小優在節目上，曾被爆犯錯後就送禮物，玥熹也認證說：「所以我已經半年不聯絡了，真正的道歉是指『我不會再犯一樣的錯』，而不是送給禮物，嘴上說句道歉就沒事了。」玥熹表示，自己是微笑型憂鬱患者，「所以當我選擇再次走向傷害過我的朋友時，又再被捅一刀時，那創傷會有多大。」

▲玥熹發文。（圖／翻攝自Threads／cookie0258）