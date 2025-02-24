法院終於准了　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克正式恢復單身

圖文／鏡週刊

儘管珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）跟班艾佛列克（Ben Affleck）在1月6日終於達成的離婚協議，但直到美國時間2月21日才被美國法院正式認證，讓他們終於恢復單身了。

2人在2021年恢復舊情，2022年7月在賭城舉行了祕密婚禮，8月在喬治亞州小班的莊園舉行了招待親友的婚宴。但是這起婚姻在整整2年後，也就是8月20日賭城閃婚2週年之際，珍妮佛向法院提出了離婚申請，並且以去年4月26日訂為2人的分居日，離婚理由是無法調節的歧見。

比較特別的是，這起離婚申請是沒有律師協助幫忙的，也就是珍妮佛自己跟法院提出，不需要任何一方幫忙分攤律師費用。他們去年7月公開把原本居住的豪宅對外銷售，賣出後的利潤則是平分；至於最後賣出多少錢、雙方平分的利潤比例為何，則不對外公開揭露。

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去年10月，喜劇明星妮基格拉瑟（Nikki Glaser）替雜誌《Interview》訪談了珍妮佛羅培茲，她說：「身為一個浪漫主義者，喜歡談戀愛，想跟某人一起變老的我來說，『我認為必須達到這一切才較完整而幸福。』偏偏我沒有。我花了30年的時間才領悟，自己無需跟人白頭偕老。」

「我需要一個人去靜一靜，我想跟自己證明，我辦得到。」最困難的部分，就是感覺孤獨、陌生、可怕，悲傷、絕望，珍妮佛羅培茲說，「我能夠自己一個人也獲得快樂和幸福。處於一段關係中並不能定義我是誰，我不能在別人身上尋找幸福。 我必須讓自己內心感到幸福。」



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