ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

法院終於准了　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克正式恢復單身

班艾佛列克（左）與珍妮佛羅培茲（右）去年傳出離婚消息後，就鮮少一起同台，只有跟他們小孩有關的活動才會一起亮相。（東方IC）

圖文／鏡週刊

儘管珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）跟班艾佛列克（Ben Affleck）在1月6日終於達成的離婚協議，但直到美國時間2月21日才被美國法院正式認證，讓他們終於恢復單身了。

2人在2021年恢復舊情，2022年7月在賭城舉行了祕密婚禮，8月在喬治亞州小班的莊園舉行了招待親友的婚宴。但是這起婚姻在整整2年後，也就是8月20日賭城閃婚2週年之際，珍妮佛向法院提出了離婚申請，並且以去年4月26日訂為2人的分居日，離婚理由是無法調節的歧見。

比較特別的是，這起離婚申請是沒有律師協助幫忙的，也就是珍妮佛自己跟法院提出，不需要任何一方幫忙分攤律師費用。他們去年7月公開把原本居住的豪宅對外銷售，賣出後的利潤則是平分；至於最後賣出多少錢、雙方平分的利潤比例為何，則不對外公開揭露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年10月，喜劇明星妮基格拉瑟（Nikki Glaser）替雜誌《Interview》訪談了珍妮佛羅培茲，她說：「身為一個浪漫主義者，喜歡談戀愛，想跟某人一起變老的我來說，『我認為必須達到這一切才較完整而幸福。』偏偏我沒有。我花了30年的時間才領悟，自己無需跟人白頭偕老。」

「我需要一個人去靜一靜，我想跟自己證明，我辦得到。」最困難的部分，就是感覺孤獨、陌生、可怕，悲傷、絕望，珍妮佛羅培茲說，「我能夠自己一個人也獲得快樂和幸福。處於一段關係中並不能定義我是誰，我不能在別人身上尋找幸福。 我必須讓自己內心感到幸福。」


更多鏡週刊報導
【獨家】明道經紀人疲於訟累6年　遭查封2間房「人生陷入谷底」
【經典賽資格賽】林志穎攜辣妻現身大巨蛋力挺中華隊　兩度被導播捕捉登上大螢幕
陳妍希離婚後首現身狀態曝光　閨密楊丞琳全程陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 珍妮佛羅培茲, 班艾佛列克

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 青峰自爆肌少症失聲　看遍醫生無法治癒
  2. GD看到了！刷V.I.P留言：以前都是歐巴，現在變成「只要你回來，就夠了」
  3. 陳昇讚聲處女秀開賣！不擔心票房　「這件事卡關」認：好苦惱
  4. 《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了
  5. 為BL劇獻出第一次！劉丞拍到淚崩「下戲還在哭」
  6. 光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋
  7. 「男神收割機」女星新戲失戀又失業　回家啃老…發現48歲媽懷孕了
  8. 王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」
  9. 周潤發節儉卻有勞斯萊斯名車！　「砸大錢購車原因曝光」網全服了
  10. 《死了一個娛樂女記者》男星一晚吻2女　女友「遭潛規則輕生」崩潰

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366