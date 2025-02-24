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徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

記者孟育民／台北報導

藝人徐乃麟在2022年升格當外公，不時會分享與孫子「夢果」的互動，還曾帶孫子一起出席公開活動，十足就是個寵孫魔人。近日夢果歡慶3歲生日，徐乃麟曬出合照，開心寫道，「做外公的我祝福他永遠平安健康幸福成長。」沒想到一篇溫馨的文章，下面竟出現酸民攻擊夢果，讓徐乃麟忍無可忍，怒氣喊告：「我一定告你公然侮辱，你講我外孫XX，我花再多錢一定告死你。」

▲▼ 徐乃麟3歲外孫遭攻擊，他暴氣開戰喊告。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

▲徐乃麟外孫開心過3歲生日，沒想到卻被酸民攻擊，讓他暴氣喊告。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

徐乃麟愛孫無顧遭到抨擊，等同於踩到他底線，讓他直接開戰該名網友，憤怒表示：「我沒有告死你我絕對不罷休！」甚至查到對方所念的學校，喊話會親自到學校找他，「明天我會找警察到學校提告，你不要考驗我的態度及能力，我一向說到做到，尤其你講我的外孫，我絕對不會放過你，你在天涯海角我都會找到你。」

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▲▼獨家新加坡直播天王，王雷，徐乃麟與江泳錡一起直播-徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼徐乃麟向來疼愛外孫女，時常在社群分享阿公的喜悅。（圖／資料照／記者周宸亘、林敬旻攝）

▲徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，徐乃麟23日受訪時，才透露外孫3歲生日包了紅包給他，「3歲就是禮物跟小紅包就可以了，小孩子不要讓他好像有這種習慣。」他也在社群分享喜悅，開心寫道，「他（夢果）的內心世界住著一個小大人，太可愛了，他現在詞彙很多而且話也很多，真的很好笑。做外公的我祝福他永遠平安健康幸福成長，也祝福所有的朋友們幸福美滿！」

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徐乃麟, 外孫, 夢果

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