范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

記者劉宛欣／綜合報導

第75屆柏林影展於23日舉辦頒獎典禮。中國大陸女星范冰冰受邀擔任評審，在紅毯上以一襲白色深V晚裝亮相，完美展現出她的身材曲線，不過卻被眼尖網友發現，她的胸貼外露，顯得有些尷尬。

▲范冰冰受邀擔任柏林影展評審。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范冰冰身穿白色禮服現身，深V設計將她的性感魅力展露無遺。不過，在期間疑似因為造型師疏漏，加上她動作不慎，露出了胸貼，在幾張現場高畫質照片中都看得出來，儘管如此，許多網友仍然對她的造型讚不絕口，認為范冰冰在這次的亮相中再度展現了她的美麗與自信。網友紛紛留言表示「冰冰好美！」、「柏林主競賽唯一亞洲評委范冰冰做得好」、「女王氣場」。

▲范冰冰胸貼不慎外露。（圖／翻攝自微博）

在獎項方面，《If I Had Legs, I'd Kick You》的澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）獲得最佳主角獎，而導演李察林克雷特（Richard Linklater）執導的《藍月》中的愛爾蘭男星安德魯史考特（Andrew Scott）則摘下最佳配角獎。此次影展中，曾於2021年獲得金熊獎的羅馬尼亞導演哈都裘德（Radu Jude），也憑藉《2025年的歐陸》（Kontinental '25）斬獲最佳劇本獎。

點我看影片