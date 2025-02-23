ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

記者劉宛欣／綜合報導

第75屆柏林影展於23日舉辦頒獎典禮。中國大陸女星范冰冰受邀擔任評審，在紅毯上以一襲白色深V晚裝亮相，完美展現出她的身材曲線，不過卻被眼尖網友發現，她的胸貼外露，顯得有些尷尬。

▲范冰冰受邀擔任柏林影展評審。（圖／路透）

▲范冰冰受邀擔任柏林影展評審。（圖／路透）

▲范冰冰受邀擔任柏林影展評審。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范冰冰身穿白色禮服現身，深V設計將她的性感魅力展露無遺。不過，在期間疑似因為造型師疏漏，加上她動作不慎，露出了胸貼，在幾張現場高畫質照片中都看得出來，儘管如此，許多網友仍然對她的造型讚不絕口，認為范冰冰在這次的亮相中再度展現了她的美麗與自信。網友紛紛留言表示「冰冰好美！」、「柏林主競賽唯一亞洲評委范冰冰做得好」、「女王氣場」。

▲范冰冰胸貼不慎外露。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰胸貼不慎外露。（圖／翻攝自微博）

在獎項方面，《If I Had Legs, I'd Kick You》的澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）獲得最佳主角獎，而導演李察林克雷特（Richard Linklater）執導的《藍月》中的愛爾蘭男星安德魯史考特（Andrew Scott）則摘下最佳配角獎。此次影展中，曾於2021年獲得金熊獎的羅馬尼亞導演哈都裘德（Radu Jude），也憑藉《2025年的歐陸》（Kontinental '25）斬獲最佳劇本獎。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

推薦閱讀

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

范冰冰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 范冰冰登柏林影展紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」
  2. 遭傳「要告別舞台」引粉絲恐慌擔憂　吳青峰正面回應了！
  3. 余皓然遇上「到付包裹」詐騙！　損失金額曝光：打開才發現
  4. 2歲女兒在家「跌破頭縫7針」！傷照曝光　陳柏宇心疼落淚
  5. 陸「種地男團」爆抄襲五月天演唱會！　視覺對比掀議…官方澄清喊告
  6. 直擊／圭賢見「粉絲帶男友來」吃醋：我是第二順位　台下驚現KPOP大咖
  7. NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝
  8. 蘇打綠飆經典對唱歌...青峰爆「大咖原唱本人在現場」！　馨儀嚇到發抖
  9. 不是黛咪摩爾！「蜘蛛人」安德魯女友爆是《捍衛戰士》鳳凰　合照曝光
  10. Cheap分析胡瓜進軍YT成功「3大因素」！　揭關鍵：別人很難複製

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366