王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

▲王大陸砸百萬找犯罪集團操作逃避兵役，本月18日遭拘提，訊問後以15萬元交保。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

王大陸找上不法集團，砸百萬元假造不實醫療證明企圖逃兵，結果闖關失敗仍須當兵。原來他裝病闖關，無奈演技不到位，第一關就失敗，將於3月13日報到服役。不過法界判斷，王大陸連造假的醫療證明都沒機會遞交出去，無犯罪事實，因此只須乖乖當上1年兵，妨害兵役、偽造文書的刑責應可逃過。但也因此一事件爆發，原本有意找他演出的《村裡來了個暴走女外科2》角色迅速飛走。

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▲王大陸經過警方偵訊後，以妨害兵役治罪條例遭移送。（圖／鏡週刊提供）

2月18日上午，新北檢方指揮警方兵分14路執行逃兵案件的拘搜行動，其中一路便是至王大陸北市的住處搜查，並將他拘提到案，接受偵訊，並在移送地檢署複訊後，王大陸以涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令15萬元交保。

裝病拚閃兵 失敗群嘲

當天王大陸交保時曾被媒體嘲問：「請問體檢的時候有發揮演技嗎？」據悉王大陸花了百萬元接受犯罪集團「指導」，先以憋氣加肌肉用力方式冒充高血壓患者，爭取回家配戴血壓監測儀器，誰知他在這關就露餡，闖關失敗。原本閃兵集團第二步會找可配合的醫療院所，企圖竄改王大陸的就診紀錄，宣稱其患有心臟疾病，但證明未開立，集團就被警方破獲。

如今王大陸將按照排定的入伍日期，於3月13日向單位報到。不過法界研判，因為王大陸假造病例未曾遞交，倒是可能甩掉刑責，只須乖乖在軍中待一年（33歲依規定將服一年替代役期），就可退伍。

▲阮經天（左）與王大陸（右）曾合演電影《怒潮》，巧的是阮經天也曾身陷閃兵爭議，後來入伍服1年替代役。（圖／鏡週刊提供）

雖說平常王大陸本就不曾以演技見長，但砸了百萬元當逃兵，失敗原因卻是自己不達標，讓他成為群嘲目標，新聞爆開後，又傳出他原本手中可望進行的2個工作全掉，製作方迫不及待展開切割。

台灣兩邀約 無情切割

▲原本王大陸因朱軒洋（右）鬧出劈腿緋聞，有望取代主演《村裡來了個暴走女外科》，這下因逃兵事件，出品方已不考慮他。左為蔡淑臻。（圖／公共電視提供）

王大陸自從《我的少女時代》走紅後，事業就立刻轉向對岸，10年來在當地扎根極深，不管影視作品或綜藝都是對岸出品，台製作品到去年才有實境秀《艾嘉食堂》，在節目中擔任小幫手；此外，朱軒洋因為緋聞被迫離開原主演的《村裡來了個暴走女外科》，傳出出品方公視有意邀王大陸接替。

▲傳聞《艾嘉食堂》將製拍第2季，據悉王大陸（右2）已不在常駐名單上。（圖／鏡週刊提供）

但逃兵新聞一出，《女外科》因為還沒開拍，所以本來在考慮名單中的王大陸就直接排除在外；另外《艾嘉食堂》雖然收視與口碑都平平，但也準備做第二季，只是傳言張艾嘉有自己執導的電影要籌備，已不會再續攤，同時也傳出第二季將不會有王大陸。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。





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