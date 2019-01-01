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KAI這些照片都是「女友視角」！　JENNIE回歸拿完一位就約會

KAI這些照片都是「女友視角」。 （圖／翻攝自IG）

▲KAI和JENNIE被爆熱戀中。（圖／翻攝自KAI、JENNIE IG）

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員KAI被爆和BLACKPINK團員JENNIE熱戀，除了被拍到開車兜風約會之外，兩人在Instagram上傳的照片，也被挖出其實都是偷偷放閃的證據。

KAI、JENNIE男女友視角照。（圖／翻攝自KAI、JENNIE IG）

▲KAI和JENNIE都在同一天上傳看巴黎鐵塔的照片。（圖／翻攝自KAI、JENNIE IG）

KAI、JENNIE男女友視角照。（圖／翻攝自KAI IG）

▲KAI一連上傳多張觀看巴黎鐵塔的照片。（圖／翻攝自KAI IG）

KAI 10月3日參加巴黎時裝周時，一連在Instagram上更新多張在巴黎鐵塔附近的照片，正面、背面照甚至還有影片，看得出來非常興奮且開心，就在同一天，JENNIE也在自己的IG貼出觀賞巴黎鐵塔的照片，表情同樣開朗。

KAI、JENNIE男女友視角照。（圖／翻攝自KAI、JENNIE IG）

▲KAI和JENNIE約會當天，在個人IG上傳散步照片。（圖／翻攝自KAI IG）

JENNIE回歸初舞台。（圖／翻攝自JENNIE IG）

▲11月25日是JENNIE《SOLO》初舞台播出日。（圖／翻攝自JENNIE IG）

除此之外，11月25日被直擊在天空公園約會當天，KAI也在Instagram上傳在公園內散步時的照片，雖然只有一個人出現在鏡頭裡，但現在看來應該都是JENNIE所拍，是名符其實的「女友視角」。剛好JENNIE當天是新歌《SOLO》回歸初舞台，且順利拿下一位寶座，拿完一位見男友，難怪滿面春風。

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