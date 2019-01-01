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婚禮主持人「搶走新郎」！　新娘帶4月孩...目睹「夫吻小三」崩潰

記者楊蕎綺／綜合報導

在婚禮上獻唱祝福的人，卻變成破壞婚姻的原兇？一位網友在爆料公社及Dcard上爆料，交往7、8年的男友一直都表現得很愛護自己，在家人朋友眼裡也是一個值得託付終身的對象，於是決定和對方踏上紅毯，婚禮當天請到知名樂團到場表演，沒想到樂團主唱兼主持人J小姐，最後卻成為介入這段婚姻的小三。

婚禮主持人搶走新郎。（圖／翻攝自爆料公社）

▲新娘爆料婚禮主持人搶走老公。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO透露婚宴當天意外發現J小姐和老公友人相識，由於自己和丈夫個性都熱情好客，婚禮過後也把J小姐當朋友，時不時會邀請對方參加聚會。2017年中，她順利產下第一胎，剛好也租了新家，房子內部需要清潔整理，所以她待在婆家坐月子，丈夫則是平常住新屋，周末工作完後再回老家。

一開始都很正常，但後來原PO發現老公回家時間越來越晚，且在臉書上跟J小姐留言互動頻繁，後來更看到兩人在LINE對話中互稱「鼻」，「我當下整個心都冷了，於是主動打給J小姐希望她離我們遠一點，不要破壞別人家庭並，也主動約她出來當面談清楚，但她拒絕和我見面，並只回應會消失在我們的世界。」

▲婚姻,婚宴,婚禮佈置,成家。（圖／記者林世文攝）

▲原PO婚宴請到樂團表演，主唱兼主持人卻成為丈夫小三。（示意圖，與本文當事人無關／記者林世文攝）

但這件事並沒有因此結束，原PO老公反而變本加厲，不但百般阻止她回新家，還逼她簽字離婚，「當時小孩才4個多月，他對我們母子倆漠不關心。」某天她請娘家幫忙帶孩子，獨自外出用餐時，撞見丈夫和小三剛吃完飯準備離開，且隔著口罩親吻，後來也在電腦裡發現兩人接吻的自拍照，「我的世界徹底崩塌！……我不明白原本曾經這麼照顧愛護我的人突然這麼無情，我不明白她是個婚禮主持人，唱著祝福的歌卻破壞別人的家庭，沒想到這樣灑狗血的劇情會發生在我身上。」

婚禮主持人搶走新郎。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO把婚禮主持人當朋友，對方卻成為破壞自己婚姻的原兇。（圖／翻攝自爆料公社）

最後原PO發現丈夫說要搬出去住是為了跟J小姐同居，心死提出離婚，自己帶著年幼的孩子重新開始工作，沒想到在協議過程中，發現J小姐竟透過臉書罵她「歹戲拖棚、可憐之人必有可恨之處」，讓她完全心冷，也決定提告，「我努力的從谷底爬起來，在律師的幫助下，拿到了孩子的監護權，也替小孩爭取到他應有的權利，（2018）年尾時結束了這段可笑不堪的婚姻……，2019，我只希望能重新開始自己的人生。」

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關鍵字

婚禮主持, 樂團, 南部, 小三

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